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13/01/17
VICTORIUS
Heart Of The Phoenix

13/01/17
MYSTIC PROPHECY
Vengeance (Ristampa)

13/01/17
GOTTHARD
Silver

13/01/17
PAIN OF SALVATION
In The Passing Light Of Day

13/01/17
ACCEPT
Restless and Live

13/01/17
LAMBS / ILL NEGLECT
Trisma (split album)

13/01/17
WARPATH
Bullets for a Desert Session

13/01/17
BLACK ANVIL
As Was

13/01/17
CROSSBONES
WWIII

13/01/17
CODE ORANGE
Forever

CONCERTI

13/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

14/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
DAEVACIAN - BRUINO (TO)

14/01/17
MOTH`S CIRCLE FLIGHT + SINPHOBIA
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

14/01/17
SURGE ASSAULT + EKPYROSIS + UNCTORIS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

14/01/17
DARK LUNACY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/01/17
SAIL AWAY + DAYSLIVED + ELECTRIC UNIVERSE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

15/01/17
DISCOMFORT + FALSE LIGHT
CIRCOLO QUADRO - CITTADELLA (PD)

18/01/17
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/01/17
DOOGIE WHITE + IBRIDOMA + LACEBLACK
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

20/01/17
ROTTEN WINTER DEATHFEST (day 1)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
PLACE VENDOME: nuovo brano ascoltabile in streaming
11/01/2017 - 15:16 (29 letture)

RECENSIONI
80
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