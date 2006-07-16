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13/01/17
VICTORIUS
Heart Of The Phoenix

13/01/17
MYSTIC PROPHECY
Vengeance (Ristampa)

13/01/17
GOTTHARD
Silver

13/01/17
PAIN OF SALVATION
In The Passing Light Of Day

13/01/17
ACCEPT
Restless and Live

13/01/17
LAMBS / ILL NEGLECT
Trisma (split album)

13/01/17
WARPATH
Bullets for a Desert Session

13/01/17
BLACK ANVIL
As Was

13/01/17
CROSSBONES
WWIII

13/01/17
CODE ORANGE
Forever

CONCERTI

13/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

14/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
DAEVACIAN - BRUINO (TO)

14/01/17
MOTH`S CIRCLE FLIGHT + SINPHOBIA
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

14/01/17
SURGE ASSAULT + EKPYROSIS + UNCTORIS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

14/01/17
DARK LUNACY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/01/17
SAIL AWAY + DAYSLIVED + ELECTRIC UNIVERSE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

15/01/17
DISCOMFORT + FALSE LIGHT
CIRCOLO QUADRO - CITTADELLA (PD)

18/01/17
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/01/17
DOOGIE WHITE + IBRIDOMA + LACEBLACK
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

20/01/17
ROTTEN WINTER DEATHFEST (day 1)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
DIMMU BORGIR: in arrivo ad aprile un doppio DVD
11/01/2017 - 15:28 (73 letture)

tino
Mercoledì 11 Gennaio 2017, 16.11.59
4
Gruppo praticamente da rifare da capo visto che i tre desaparecidos mi sembra si siano ritirati nel bunker della cancelleria in stato confusionale. L’ultimo disco non l’ho mai digerito (e mai comprato), e dire che sono stati un gruppo spettacolare fino a death cult armageddon con un potenziale enorme. La rottura con Simen per me è stata una sciagura perché il suo cantato pulito ha sempre aggiunto valore rispetto ai loro rivali. Queste operazioni mi sembrano fatte per far venire le 5 e tirare a campare in attesa che si decidano finalmente di rimettersi a competere con dischi di qualità e meno session men che tolgono che quel poco di personalità che è rimasta.
Pacino
Mercoledì 11 Gennaio 2017, 16.07.06
3
toh...chi si rivede!
Doom
Mercoledì 11 Gennaio 2017, 15.57.36
2
Non vedo l'ora....di non comprarlo e non vederlo!
gamba.
Mercoledì 11 Gennaio 2017, 15.50.04
1
e tirate fuori un cazzo di album, basta con ste trovate utili solo a far cassa, poi lol, nel 2017 pubblicare i live del 2011, ma per piacere
RECENSIONI
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DIMMU BORGIR
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