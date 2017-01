EPICA: ecco il video di 'Beyond The Matrix'

11/01/2017 - 17:25 (41 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 1 Essendo molto catchy, è una scelta azzeccata e anche prevedibile. Peccato che, in quanto a sound, non c'azzecchi nulla col resto dell'album. Il videoclip, invece, è proprio inutile.