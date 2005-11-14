      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Patria
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/01/17
VICTORIUS
Heart Of The Phoenix

13/01/17
MYSTIC PROPHECY
Vengeance (Ristampa)

13/01/17
GOTTHARD
Silver

13/01/17
PAIN OF SALVATION
In The Passing Light Of Day

13/01/17
ACCEPT
Restless and Live

13/01/17
LAMBS / ILL NEGLECT
Trisma (split album)

13/01/17
WARPATH
Bullets for a Desert Session

13/01/17
BLACK ANVIL
As Was

13/01/17
CROSSBONES
WWIII

13/01/17
CODE ORANGE
Forever

CONCERTI

13/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

13/01/17
ANTICLOCKWISE + GUESTS
MEPHISTO ROCK CAFE - LU MONFERRATO (AL)

14/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
DAEVACIAN - BRUINO (TO)

14/01/17
MOTH`S CIRCLE FLIGHT + SINPHOBIA
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

14/01/17
SURGE ASSAULT + EKPYROSIS + UNCTORIS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

14/01/17
DARK LUNACY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/01/17
SAIL AWAY + DAYSLIVED + ELECTRIC UNIVERSE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

15/01/17
DISCOMFORT + FALSE LIGHT
CIRCOLO QUADRO - CITTADELLA (PD)

18/01/17
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/01/17
DOOGIE WHITE + IBRIDOMA + LACEBLACK
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
PATRIA: disponibile il nuovo lyric video
12/01/2017 - 06:56 (14 letture)

RECENSIONI
85
ALTRE NOTIZIE
12/01/2017 - 06:56
PATRIA: disponibile il nuovo lyric video
27/11/2016 - 10:38
PATRIA: firmano per la Soulseller Records, ecco i dettagli del nuovo disco
20/02/2006
IMPALED NAZARENE: cover e samples di Pro Patria Finlandia
10/02/2006
IMPALED NAZARENE: tracklist di Pro Patria Finlandia
14/11/2005
IMPALED NAZARENE: dettagli di Pro Patria Finlandia
ULTIME NOTIZIE
12/01/2017 - 07:20
BLACK ANVIL: ascolta tutto il nuovo disco
12/01/2017 - 07:15
AVERSIONS CROWN: online il video di 'Prismatic Abyss'
12/01/2017 - 07:10
MUTINY WITHIN: ascolta il brano con Per Nilsson
12/01/2017 - 07:06
NIGHTBRINGER: ad aprile il nuovo disco, ecco i dettagli ed un brano
11/01/2017 - 17:37
DESECRATE THE FAITH: ascolta un altro brano
11/01/2017 - 17:25
EPICA: ecco il video di 'Beyond The Matrix'
11/01/2017 - 17:18
OBITUARY: a marzo arriverà il decimo disco
11/01/2017 - 16:28
IN FLAMES: Håkan Skoger è il bassista per il tour
11/01/2017 - 15:59
PILLORIAN: ascolta il primo singolo
11/01/2017 - 15:42
ANTARKTIS: gli ex-Majalis firmano per la Agonia Records
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     