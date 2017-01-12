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Bullets for a Desert Session

13/01/17
LAMBS / ILL NEGLECT
Trisma (split album)

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13/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

13/01/17
ANTICLOCKWISE + GUESTS
MEPHISTO ROCK CAFE - LU MONFERRATO (AL)

14/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
DAEVACIAN - BRUINO (TO)

14/01/17
MOTH`S CIRCLE FLIGHT + SINPHOBIA
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

14/01/17
SURGE ASSAULT + EKPYROSIS + UNCTORIS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

14/01/17
DARK LUNACY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/01/17
SAIL AWAY + DAYSLIVED + ELECTRIC UNIVERSE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

14/01/17
ANTICLOCKWISE + LIONSOUL + BLACK RAGE
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

15/01/17
DISCOMFORT + FALSE LIGHT
CIRCOLO QUADRO - CITTADELLA (PD)

18/01/17
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
CRYONIC TEMPLE: firmano con la Scarlet Records e annunciano il nuovo album
13/01/2017 - 10:05 (3 letture)

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