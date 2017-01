Il cartone animato, nonché anime, più bello al mondo, almeno per me che lo guardo sin dal suo esordio negli anni 80 (di cui possiedo l'intera saga in dvd e in fumetti, senza contare le statuette e le varie action figure). Troppo epic metal!!! Sigla stupenda e stupendamente metallica, rifatta già da altre band come Angra e Animetal e Highlord e chissà chi altri.