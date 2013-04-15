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Heart Of The Phoenix

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PAIN OF SALVATION
In The Passing Light Of Day

13/01/17
WARPATH
Bullets for a Desert Session

13/01/17
LAMBS / ILL NEGLECT
Trisma (split album)

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13/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

13/01/17
ANTICLOCKWISE + GUESTS
MEPHISTO ROCK CAFE - LU MONFERRATO (AL)

14/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
DAEVACIAN - BRUINO (TO)

14/01/17
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BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

14/01/17
SURGE ASSAULT + EKPYROSIS + UNCTORIS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

14/01/17
DARK LUNACY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/01/17
SAIL AWAY + DAYSLIVED + ELECTRIC UNIVERSE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

14/01/17
ANTICLOCKWISE + LIONSOUL + BLACK RAGE
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

15/01/17
DISCOMFORT + FALSE LIGHT
CIRCOLO QUADRO - CITTADELLA (PD)

18/01/17
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
FIREWIND: ecco il lyric video di 'Back On The Throne'
13/01/2017 - 14:23 (28 letture)

RECENSIONI
75
ARTICOLI
18/06/2013
Intervista
FIREWIND
A tu per tu con Bob Katsionis
05/06/2013
Live Report
FIREWIND + ASGARD
Pegorock, Pegognana (MN), 01/06/2013
 
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