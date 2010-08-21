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Heart Of The Phoenix

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PAIN OF SALVATION
In The Passing Light Of Day

13/01/17
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Bullets for a Desert Session

13/01/17
LAMBS / ILL NEGLECT
Trisma (split album)

CONCERTI

13/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

13/01/17
ANTICLOCKWISE + GUESTS
MEPHISTO ROCK CAFE - LU MONFERRATO (AL)

14/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
DAEVACIAN - BRUINO (TO)

14/01/17
MOTH`S CIRCLE FLIGHT + SINPHOBIA
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

14/01/17
SURGE ASSAULT + EKPYROSIS + UNCTORIS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

14/01/17
DARK LUNACY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/01/17
SAIL AWAY + DAYSLIVED + ELECTRIC UNIVERSE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

14/01/17
ANTICLOCKWISE + LIONSOUL + BLACK RAGE
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

15/01/17
DISCOMFORT + FALSE LIGHT
CIRCOLO QUADRO - CITTADELLA (PD)

18/01/17
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
ACCEPT: disponibile un'altra anticipazione del nuovo DVD
13/01/2017 - 14:49 (47 letture)

terzo menati
Venerdì 13 Gennaio 2017, 16.27.56
3
Bruce Willis e' meglio come chitarrista che come attore
lisablack
Venerdì 13 Gennaio 2017, 15.42.31
2
Band leggenda del Metal !!
Red Rainbow
Venerdì 13 Gennaio 2017, 15.29.25
1
Spettacolo assoluto... purtroppo malissimo ripagato dalla convention di felci e funghi sotto il palco. Epperlamiseria, sono più dinamici gli astanti a un live dei Sunn O)))...
RECENSIONI
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21/08/2010
Intervista
ACCEPT
Il sangue delle nazioni
 
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