ECLIPSE (SWE): a marzo il nuovo disco, ascolta il primo singolo

13/01/17
SEPULTURA
Machine Messiah
13/01/17
CROSSBONES
WWIII
13/01/17
BLACK ANVIL
As Was
13/01/17
CODE ORANGE
Forever
13/01/17
ACCEPT
Restless and Live
13/01/17
VICTORIUS
Heart Of The Phoenix
13/01/17
GOTTHARD
Silver
13/01/17
PAIN OF SALVATION
In The Passing Light Of Day
13/01/17
WARPATH
Bullets for a Desert Session
13/01/17
LAMBS / ILL NEGLECT
Trisma (split album)
13/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
13/01/17
ANTICLOCKWISE + GUESTS
MEPHISTO ROCK CAFE - LU MONFERRATO (AL)
14/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
DAEVACIAN - BRUINO (TO)
14/01/17
MOTH`S CIRCLE FLIGHT + SINPHOBIA
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
14/01/17
SURGE ASSAULT + EKPYROSIS + UNCTORIS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
14/01/17
DARK LUNACY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
14/01/17
SAIL AWAY + DAYSLIVED + ELECTRIC UNIVERSE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
14/01/17
ANTICLOCKWISE + LIONSOUL + BLACK RAGE
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
15/01/17
DISCOMFORT + FALSE LIGHT
CIRCOLO QUADRO - CITTADELLA (PD)
18/01/17
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)