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13/01/17
MYSTIC PROPHECY
Vengeance (Ristampa)

13/01/17
ACCEPT
Restless and Live

13/01/17
CODE ORANGE
Forever

13/01/17
WARPATH
Bullets for a Desert Session

13/01/17
PAIN OF SALVATION
In The Passing Light Of Day

13/01/17
CROSSBONES
WWIII

13/01/17
GOTTHARD
Silver

13/01/17
SEPULTURA
Machine Messiah

13/01/17
VICTORIUS
Heart Of The Phoenix

13/01/17
LAMBS / ILL NEGLECT
Trisma (split album)

CONCERTI

13/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

13/01/17
ANTICLOCKWISE + GUESTS
MEPHISTO ROCK CAFE - LU MONFERRATO (AL)

14/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
DAEVACIAN - BRUINO (TO)

14/01/17
MOTH`S CIRCLE FLIGHT + SINPHOBIA
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

14/01/17
SURGE ASSAULT + EKPYROSIS + UNCTORIS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

14/01/17
DARK LUNACY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/01/17
SAIL AWAY + DAYSLIVED + ELECTRIC UNIVERSE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

14/01/17
ANTICLOCKWISE + LIONSOUL + BLACK RAGE
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

15/01/17
DISCOMFORT + FALSE LIGHT
CIRCOLO QUADRO - CITTADELLA (PD)

18/01/17
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
ARTHEMIS: in arrivo il nuovo ''Blood-Fury-Domination''
13/01/2017 - 17:33 (27 letture)

mariamaligno
Venerdì 13 Gennaio 2017, 18.39.21
1
Li preferivo nel loro periodo power con Garavello alla voce, sempre gran band comunque
RECENSIONI
67
69
s.v.
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26/03/2015
Live Report
GUS G. + ARTHEMIS + ANTICLOCKWISE + MARCO ANGELO
Live23, Bosco Marengo (AL) 21/03/2015
30/11/2002
Intervista
ARTHEMIS
Parla Andrea Martongelli
 
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