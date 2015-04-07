SIX FEET UNDER: disponibile il lyric video di ''Sacrificial Kill'

14/01/17
COSMOSQUAD
The Morbid Tango
15/01/17
BALFOR
Black Serpent Rising
17/01/17
OVERKILL
The Grinding Wheel
17/01/17
NEED
Hegaiamas: a Song for Freedom
20/01/17
RIVIẼRE
Heal
20/01/17
ANCESTRAL
Master of Fate
20/01/17
INFERNAL ANGELS
Ars Goetia
20/01/17
FIREWIND
Immortals
20/01/17
EMPTINESS
Not for Music
23/01/17
EKPYROSIS
Asphyxiating Devotion
14/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
DAEVACIAN - BRUINO (TO)
14/01/17
MOTH`S CIRCLE FLIGHT + SINPHOBIA
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
14/01/17
SURGE ASSAULT + EKPYROSIS + UNCTORIS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
14/01/17
DARK LUNACY + BLACK THERAPY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
14/01/17
SAIL AWAY + DAYSLIVED + ELECTRIC UNIVERSE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
14/01/17
ANTICLOCKWISE + LIONSOUL + BLACK RAGE
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
15/01/17
DISCOMFORT + FALSE LIGHT
CIRCOLO QUADRO - CITTADELLA (PD)
18/01/17
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
19/01/17
DOOGIE WHITE + IBRIDOMA + LACEBLACK
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
20/01/17
ROTTEN WINTER DEATHFEST (day 1)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)