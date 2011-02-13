      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La riedizione del debut
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

17/01/17
NEED
Hegaiamas: a Song for Freedom

20/01/17
FIREWIND
Immortals

20/01/17
ANCESTRAL
Master of Fate

20/01/17
INFERNAL ANGELS
Ars Goetia

20/01/17
EMPTINESS
Not for Music

20/01/17
RIVIẼRE
Heal

23/01/17
EKPYROSIS
Asphyxiating Devotion

23/01/17
INFAMOVS
Under the Seals of Death:

25/01/17
CODE
Lost Signal

25/01/17
ABORYM
Shifting.negative

CONCERTI

18/01/17
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/01/17
DOOGIE WHITE + IBRIDOMA + LACEBLACK
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

20/01/17
ROTTEN WINTER DEATHFEST (day 1)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

20/01/17
GRAVE MIASMA + SATANISMO CALIBRO 9 + FUOCO FATUO + MAZE OF SOTHOTH
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

21/01/17
ROTTEN WINTER DEATHFEST (day 2)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

21/01/17
OPERA MACABRA
KELLER FACTORY - CURNO (BG)

21/01/17
GRAVE MIASMA + VOIDS OF VOMIT + HUMUS + GRUMO + GUEST
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

21/01/17
SYMPHONIC METAL NIGHT
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE

21/01/17
MOTORFINGERS + LA STRANGE
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

25/01/17
SABATON + ACCEPT + guest TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
BOREALIS: ascolta Midnight City dalla riedizione del disco di debutto
16/01/2017 - 18:09 (31 letture)

RECENSIONI
80
ALTRE NOTIZIE
16/01/2017 - 18:09
BOREALIS: ascolta Midnight City dalla riedizione del disco di debutto
20/12/2016 - 14:43
BOREALIS: a gennaio uscirà ''World Of Silence MMXVI''
13/02/2016 - 09:06
MANTAR: ascolta il brano 'Era Borealis'
26/12/2015 - 11:01
BOREALIS: ascolta un brano inedito
11/06/2015 - 17:04
BOREALIS: nuova traccia 'From The Ashes' su YouTube
25/05/2015 - 20:36
BOREALIS: nuova traccia in streaming su Youtube
08/05/2015 - 10:10
BOREALIS: firmato accordo con la AFM Records, a giugno il nuovo disco
19/12/2013 - 22:41
AURORA BOREALIS: firmano per la Xtreem Music, a marzo il nuovo disco
31/10/2013 - 14:21
AURORA BOREALIS: svelato artwork, studio video disponibile
13/02/2011 - 03:33
AURORA BOREALIS: ascolta gratuitamente il nuovo album
ULTIME NOTIZIE
16/01/2017 - 19:30
WRETCH: a febbraio il nuovo disco, ecco i dettagli
16/01/2017 - 18:02
ELVENKING: in studio per la pre-produzione del nuovo disco
16/01/2017 - 16:54
THE WANKERSS: guarda il nuovo video
16/01/2017 - 16:52
HESPERIA: ecco i dettagli dell'edizione limitata di 'CAESAR [ROMA vol.I]'
16/01/2017 - 16:28
IN.SI.DIA: firmano per la Punishment 18 Records
16/01/2017 - 16:03
DEVASTATION INC.: sabato il release party a Genova
16/01/2017 - 15:06
CODE: online un nuovo brano
16/01/2017 - 11:18
AYREON: svelato l'artwork del prossimo album
16/01/2017 - 10:43
HARVEST GULGALTHA: a marzo il primo album 'Altars of Devotion'
16/01/2017 - 10:32
EPICA: ecco gli orari della data al Live Club
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     