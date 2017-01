RHAPSODY OF FIRE: annunciato un disco di brani ri-registrati

Diego Trubia "Er Trucido" 22



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 22 Ne hai contati 1319 di troppo, ma contento tu 21 Tutti i 1321 Rhapsody hanno rotto le palle. 20 @FABRYZ ahahahaha, bellissimo 19 Comunque la pensiate,Staropoli resta sempre un bell'uomo 18 poi si può non essere d'accordo per ragioni personali, ma mi sembrano tutt'altro che nel pallone, è tutto chiarissimo e ognuno va per la sua strada Nel pallone? Boh, stanno facendo un po di cose sovrapposte, ma non capisco dove sarebbero nel "pallone"...se poi uno non riesce a seguire cosa stanno facendo, quello nel pallone è lui!poi si può non essere d'accordo per ragioni personali, ma mi sembrano tutt'altro che nel pallone, è tutto chiarissimo e ognuno va per la sua strada 17 buffoni nel senso che fanno sorridere con queste operazioni. Dire che sono nel "pallone più completo" rispecchia solo la realtà dei fatti. Si concentrassero di più sul fare dei dischi di livello, senza "inutilità" di contorno e sicuramente il loro seguito, me compreso, (che non siamo "fessi") li potrà apprezzare. Ri-registrare brani già famosi, è di una inutilità disarmante! Buffoni non mi sembra una offesabuffoni nel senso che fanno sorridere con queste operazioni. Dire che sono nel "pallone più completo" rispecchia solo la realtà dei fatti. Si concentrassero di più sul fare dei dischi di livello, senza "inutilità" di contorno e sicuramente il loro seguito, me compreso, (che non siamo "fessi") li potrà apprezzare. 16 tristezza infinita. Peccato, hanno fatto grandi cose. 15 Oddio, l'appellativo "buffoni" mi sembra esagerato, anche se è vero che hanno creato un po' di casino con i moniker. Ciò detto, mi accodo a chi avrebbe preferito un DVD: onestamente le ri-registrazioni non mi interessano molto, avrei preferito magaro un concerto con DVD in cui si faceva vedere cosa sono i RoF con Giacomo al microfono e anche come lui se la cava in live (non che non sappia le sue capacità vocali, ma sarebbe stato bello vedere come le sue capacità si sarebbero incastrate nell'economia della band). Per un album nuovo avrei preferito un album di inediti. In summa, sono d'accordo con Ciaone's Rhapsody: alla fine basta non comprare il disco. Io non lo comprerò, aspetterò gli inediti, ma sono comunque curiosa di sentire cosa verrà fuori con la nuova formazione. 14 Scusa, al 9!!! 13 Lo leggi al commento 10 12 Io non ci capisco più nulla. Qualcuno mi fa uno schemino riassuntivo? Grazie! 11 Come vi pare, per me i Rhapsody of Fire o senza Fire non esistono più! 10 Concordo con DaX, soprattutto su A time, un capolavoro irripetibile, perfetto se calato nel contesto di quegli anni e con la voce di Messina, capolavoro purtroppo stuprato da questa fredda ri-registrazione...boh, contenti loro, certe cose vanno lasciate cosi come sono 9 Cmq dai ragazzi, non è che non si capisce più nulla, nelle interviste Luca si è spiegato diverse volte, non è un mistero...è tutto esattamente come prima, ci sono i Rhapsody of Fire e quelli di Turilli, fine della fiera. In più, per festeggiare l'anniversario della band, stanno solo facendo sto cazz di Farewell Tour (a cui Staropoli non ha voluto partecipare) che non avrà alcun seguito, e dopo il quale Turilli e Lione continueranno coi loro attuali progetti, stop 8 Non ho mai apprezzato le ri-registrazioni, i risultati sono spesso degli album vuoti o addirittura peggio degli originali. Due esempi: Ecliptica dei Sonata e A time never come dei Secret Sphere. Il primo proprio inascoltabile, il secondo senza l'anima dell'originale, nonostante la voce di Luppi. Gli darò certamente un ascolto, ma l'idea di partenza non mi fa impazzire, spero di essere positivamente smentito. 7 Minchia...questa non me l'aspettavo...sono concorde sul live, ma non nascondo che ho una curiosità atroce di sentire cosa combinerà il buon Giacomo... 6 Sono i classici lavori per i fans sfegatati. Per me è roba inutile e discutibile, ma posso capire che un fan apprezzi. Alla fine può essere inteso come un best of con i pezzi cantati dal nuovo vocalist, o come nuovo inizio per chi non li conoscesse (specie i ragazzini di 13 anni che cominciano ad ascoltare metal) e volesse approcciarsi ai nuovi Rhapsody di Staropoli. Comunque con questa band non si capisce più nulla, non li seguo più da anni e anni, ma li amavo quando io stesso ero ragazzino negli anni 90, bei tempi! 5 Sono d'accordo con @Metal Shock: un live con il nuovo cantante dopo una serie di concerti di rodaggio ha senso. La moda di ri-registrare i vecchi brani è qualcosa di inutile. Per qualsiasi gruppo con qualsiasi scusa (la produzione dell'epoca non ci ha convinto...la line up attuale è quella più solida...canto meglio ora a 50 anni che quando ne avevo 20...). 4 Gli unici buffoni sono Turilli e soci, a me interessa sentire i pezzi vecchi con la voce di Giacomo, a te no? Benissimo rispetto totale ma basta non comprare il cd. 3 Perche` non ha nessun senso logico quello che tutti i Rhapsody vari stanno facendo! Ed a cosa serve riregistrare brani famosi gia` perfetti con un nuovo cantante? Fai un nuovo disco, un disco live col nuovo cantante, ma questa operazione e` una buffonata. My opinion! 2 Perche buffoni? Tanto le vecchie canzoni Voli le deve cantare per forza disco o non disco.Io sono curioso di sentire Giacomo sui vecchi pezzi e questa è l'occasione perfetta. 1 Una sola parola per tutti loro: BUFFONI!!!!!