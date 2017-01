EXTREMA: ecco le nuove date aggiunte al tour

25/01/2017 - 11:57 (156 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 11 mi sa che tra loro e ill Nino dovrò prendere la cittadinanza là Grandemi sa che tra loro e ill Nino dovrò prendere la cittadinanza là 10 In alcune date ci saranno anche i Node di supporto, massacro assicurato !!! 9 @Fabio sarò anch'io a San Donà! 8 Vada per San Donà 7 Per il 24 ci penso serio!! 6 Ci sarò al Jailbreak. 5 JAILBREAK LiveClub 4 l'8 luglio ci suonano assieme anche dei miei amici. 3 Li vidi al metalcamp esattamente 10 anni fa.... mi sono ubriacaTo perché erano noiosi... 2 Visti proprio trent'anni fa a Milano, sostituirono i Malice di spalla agli SLAYER. Concerto mitico naturalmente! 1 Per il 24 ci faccio un pensierino...