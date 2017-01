PLACE VENDOME: ascolta la cover di HereAfter dei DGM

25/01/2017 - 18:41 (98 letture)



Discutine con noi sul FORUM Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 6 Tutto ciò che tocca diventa oro. Bravi dgm e bravi place vendome 5 Non è che vada matto per i Place Vendome, ma vedere una delle migliori voci in circolazione coverizzare una brano dei DGM fa sempre piacere, e, immagino una bella soddisfazionie, segno che Mularoni e company hanno fatto un bel lavoro negli anni, e se li apprezzano sempre più anche fuori dei confini nazionali, meglio cosi'. 4 Premetto che adoro kiske e penso che tutto quello che fa sia fantastico ma....preferivo la versione dei dgm! 3 Persona eccezionale e grandissimo chitarrista. Sono contento per i DGM, che credo saranno felici di essere coverizzati da Kiske e compagni... L'ultimo DGM è un grandissimo lavoro. Li vidi dal vivo qualche tempo fa nel loro mini tour europeo, per la seconda volta. Davvero un bellissimo concerto. Ebbi anche occsione di conoscere e scambiare due parole con Mularoni, che mi fu presentato dal grandissimo cantante dei Max Pie Tony CarlinoPersona eccezionale e grandissimo chitarrista. Sono contento per i DGM, che credo saranno felici di essere coverizzati da Kiske e compagni... 2 Gran bel pezzo Hereafter, un giusto omaggio ai DGM! 1 nn sapevo fosse una cover...peccato! (cn tt il rispetto x i dgm)