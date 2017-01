KREATOR: diffuso il nuovo video

27/01/2017 - 14:36 (692 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 38 Sì, concordo: anch'io lo preferisco! Quei due, dopo un po, mi scassano le balle! Phantom e questo, invece, sono più "ariosi"..anche se, ogni tanto, troppo stucchevoli! 37 Io credo che dopo il bellissimo violent revolution, hanno fatto due album più tirati e poi da phantom a questo, che non ho ancora ascoltato, ma sentendo questo pezzo, passano da parti tirate a intermezzi "melodici". A me piace di più la via di mezzo di violent, un bel album thrash completo e equilibrato per i miei gusti. 36 Più vado avanti con gli ascolti e più mi convinco del fatto che il lato B sia meglio del lato A.. 35 Boh, non saranno il mio gruppo preferito, ma lil brano sembra valido. Solo perchè non viaggiano alla velocità della luce non significa che non riescano a scrivere una bella canzone. E non è proprio una ballad.... 34 Comunque basta leggere le scritte iniziali e il testo per capire l'orientamento dellacanzone. 33 @galilee i gusti so gusti ovviamente.E si dopo Coma of souls hanno inserito roba nuova hai ragione ma la formula attuale secondo me l'hanno trovata da Violent Revolution accantanonda le precedenti soluzioni forse per gusto/attitudine/dinamiche boh.......per la cronaca mi stò ascoltando proprio ora Endless Pain ahahahahahahah 32 X Morlock. La band dopo Come of soul ha sempre aggiunto qualcosa di nuovo al suo sound. Difatti non c'e un disco uguale all'altro. Per quest'ultima svolta melodica non mi prende. È difatti a differenza di te sono amante dello swedish sound, ma non quello melodico... yeah. I kreator qualitativamente secondo me non sono molto criticabili, però purtroppo non incontrano i miei gusti. 31 Band che difficilmente mi ha deluso,la svolta "melodica" da amante del caro VECCHIO swedish non mi è mai dispiaciuta anzi ha svecchiato anche un songwriting che da già post Coma of souls stava diventando monotono,secondo me avremmo dovuto preoccuparci se la band dopo Endorama avesse continuato per altri lidi,ma avendo le palle si sono rimessi in carreggiata cmq mantenendo un tiro incredibile piaccia o non piaccia devastante,e spero vivamente di potermeli rigodere in sede live trattandosi di una vera e prorpria macchina da guerra come pochi! 30 I kreator degli ultimi 3/4 dischi mi annoiano talmente tanto, che avrei persino paura e vederli dal vivo... 29 @Ciccio: Infatti sono più o meno dieci anni che non si riconoscono più secondo me. Non mi piace questa svolta nel sound, posso dirlo? E si, li trovo parecchio truzzi. 28 è sicuramente il migliore dei 3 pezzi che ho ascoltato finora, purtroppo per me non sono i kreator che preferisco. fino ad hordes of chaos ce la potevo fare ma adesso ci metto una pietra sopra. dopo l'ultimo sodom adesso mancano solo i destruction a fare un ibrido power swedish thrash e siamo a posto. goodbye. 27 Concordo con Pacino. A me il pezzo piace comunque, molto di più che Satan's Real. 26 oggi era il giorno più indicato per il video, il pezzo mica s'intitola ebrei arrosto! 25 Che bel pezzone. 24 Che bel pezzone. 23 Phantom mi deluse e non poco, questo che è sulle stesse coordinate mi sta piacendo, misteri della vita! 22 avrò frainteso io, come di consueto... 21 Ma invece tanto di cappello, sono pochi i tedeschi che hanno il coraggio di affrontare l'argomento. 20 tra l'altro sto guardando il video proprio ora, ed è un video palesemente contro il nazismo. Tra l'altro in un giorno come questo dove fanno vedere ogni sorta di film sul tema, quindi la data di uscita è fortemente simbolica, positivamente intendo io. L'unico problema è che potrebbe essere superficialmente frainteso e strumentalizzato. Ps il pezzo musicalmente è ineccepibile. 19 Non ho accusato nessuno, ho semplicemente detto che è stata una "mossa di bassissima levatura morale" e aggiungo "in articulo mortis", una mossa ignorante. Contenti? 18 Tacciare petrozza, un figlio di immigrati calabresi, di pseudo nazismo e' una sciocchezza...come diceva qualcuno il razzismo é una cosa da biondi 17 Merdallica .... si può dire oggi? 16 @Ciccio: spero che qualcuno non venga a conoscenza di questa band attraverso questo video, altrimenti l'osmosi dei sassi (?!?!?!) verrebbe meno. Aria fritta, sì, come no..diglielo ai partigiani o a chi l'ha vissuta in prima persona questa catastrofe.. 15 Infatti non ti devi nemmeno informare, certe cose le sanno anche i sassi per osmosi! Per quanto riguarda il resto, è aria fritta, quindi per me possiamo anche chiuderla qui. 14 Ooooohhh ma cavolo riuscite ogni tanto a parlare di musica, senza creare polemiche gratuite che non c'entrano un ca@@o solo per riempire le caselle dei redattori! E che cavolo....ma ascoltate il pezzo e dite se vi fa schifo o meno. 13 @Ciccio: ma non sparare sentenze ad cazzum giusto per fare il filosofo. Non ho iniziato a seguire metal, rock et similia l'altro giorno e ho anche altre da fare, piuttosto che informarmi sull'orientamento politico dei vari colossi del metal contemporaneo. Anzi, io sorvolo (quasi) sempre sull'orientamente politico di un artista e nelle letteratura e nella musica. Aspettavo proprio il commento superficiale di quelli come te...se lo stesso brano fosse stato pubblicato il 25 aprile, capovolgendo e adattando le tematiche trattate, magari mettendo una bella Marzabotto come sfondo, ti sarebbe piaciuto? Guardo sto zitto perché sono un signore. 12 Ma poi, ritornello truzzo dove??? Ma ci vuole del coraggio. È il solito bel pezzo dei Kreator degli ultimi 10 anni, gruppo che sta chiaramente continuando sulla strada della melodizzazione ma che mantiene comunque un ottimo tiro nonché buon gusto nel songwriting e nelle fasi solistiche. 11 E ma quante paranoie! Godetevi la vita e la musica, magari buttando 1 occhio ai problemi REALI della vita! Non c è bisogno di informarsi sull' orientamento politilco di Mille Mille Petrozza, se non hai iniziato ad ascoltare metal l'altro ieri sai benissimo da che parte sta Mille e i Kreator! Non si può SEMPRE questionare su TUTTO! Godetevi un pò la musica! 10 @Andrea: onestamente non mi sono mai informato sull'orientamento politico di Mille ma ciò non toglie che l'idea di pubblicare questo video oggi, che parla di queste tematiche sia stata di bassa levatura morale. Stai parlando con uno che non guardava film sulla Memoria da circa una decina d'anni, ho guardato recentemente e contro la mia volontà "Il figlio di Saul" e mi sono promesso che con questo argomento, soprattutto con video e film ho chiuso in eterno. Scusate lo sfogo e l'OT. 9 Giaxomo: penso che sia proprio l'esatto contrario di come tu la abbia intesa. Mille è da sempre un kompagno accanito 8 Non voglio fare il moralista e non voglio accusare Mille & Co di essere nazi perché non lo sono, ma pubblicare sto video proprio OGGI 27/01 lo trovo semplicemente blasfemo. E credo di essere il più grande imprecatore sulla faccia della terra. Ok, è stata una coincidenza, perché SICURAMENTE è stata una coincidenza, ma quindi qui abbiamo due ritardati con il QI di una murena al posto di uno: il primo è appunto Mille, il secondo è la Nuclear che ha diffuso il video oggi. Buona canzone comunque, anche se di thrash non ha nulla, ottimo l'assolo, molto "ammottiano". 7 Mah io non seguo il gruppo da coma of souls e l’ascolto del precedente (a scrocco) mi ha lasciato abbastanza indifferente anzi stranito per le parti melodiche anni 80. La sensazione è che sembra ci sia una serie di personaggi che viaggiano sui 50 anni e che partono dall’estremo che piano piano stanno cercando di occupare le postazioni che via via verranno liberate dai vecchi leoni quando ci daranno a mucchio. In futuro magari avremo dei sodom sempre più simili ai motorhead, dei kreator sempre più simili ai maiden… i metallica che citano i sabbath già li abbiamo 6 Sì sabato ero in discoteca e posso assicurarvi che sparavano in loop il ritornello tutta la sera...l'album è sui loro soliti standard e questo per me basta e avanza,il resto come si suol dire è fuffa 5 Peccato per il ritornello truzzo, ma ormai non fanno altro questi...il resto mi piace, soprattutto gli assoli. 4 Se la linea è quella di Phantom mi va benissimo 3 Non mi aspettavo niente di diverso, la linea era chiara. Buon pezzo! A me l'album piace cmq in linea generale, anche se sono solo ai primi ascolti e nonostante sia un vecchio fanNon mi aspettavo niente di diverso, la linea era chiara. 2 Ho già il disco,posso dire che ai vecchi fan nn piacerà...... alcuni pezzi son dei polpettoni di " metal for bimbiminchia" ah ah 1 Ma, sbaglio o in "Fallen Brother" c'è uno speak di Mille in Tedesco..?! O.o