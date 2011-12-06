PALLBEARER: online un nuovo brano

30/01/17
CRURIFRAGIUM
Beasts of the Temple of Satan
30/01/17
SULPHUROUS
Abomination Temple
30/01/17
SORTILEGE
Sortilège (reissue)
01/02/17
BESTIAL RAIDS
Master Satans Witchery (LP)
03/02/17
IRON REAGAN
Crossover Ministry
03/02/17
WRATH FROM ABOVE
Beyond Ruthless Cold
03/02/17
SOEN
Lykaia
03/02/17
BLACK STAR RIDERS
Heavy Fire
03/02/17
PRYAPISME
Diabolicus Felinae Pandemonium
03/02/17
GATEWAY
Scriptures of Grief
29/01/17
HAMMERFALL + GLORYHAMMER + LANCER
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
03/02/17
DESTRAGE + GUEST
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)
03/02/17
EXTREMA + NODE
DAGDA LIVE CLUB - BORGO PRIOLO (PV)
03/02/17
DESTRUCTION + NERVOSA + REZET + MURDER SPREE
KARISMA - FOGGIA
04/02/17
DESTRAGE
DEMODE CLUB - BARI
04/02/17
EXTREMA
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
04/02/17
ISOLA ROCK WINTER
VILLA BOSCHI - ISOLA DELLA SCALA (VR)
04/02/17
NODE + ALEPH + DECLAPIDE
LIBERO PENSIERO - LECCO
04/02/17
DESTRUCTION + NERVOSA + REZET + MURDER SPREE
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)
04/02/17
EPITAPH + SIDHE
BROS - VALHALLA RISING - BORGO TICINO (NO)