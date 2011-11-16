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Beasts of the Temple of Satan

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LEPROUS: guarda ''Contaminate Me'' dal DVD live
27/01/2017 - 16:50 (101 letture)

Carmine
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Ottimo primo assaggio e si, Ihsahn è a dir poco magistrale...
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se ihsahn non è Dio, poco ci manca
RECENSIONI
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