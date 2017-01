Ho sempre pensato che Priest....live fosse troppo artificioso, pompato e ritoccato in studio. Dopo aver sentito il live della versione anniversario di defenders of the faith e questi estratti dell'era Turbo non posso che confermare quella impressione. Questo è un live come si deve, con gli errori e le imprecisioni del caso, ma col giusto bilanciamento dei suoni e quel tocco ruvido che restituisce alla grande il lavoro delle chitarra e la fantastica prova di Halford. E le canzoni di Turbo assumono la giusta forma , gli viene restituita quella dignità che il suono dell'album in studio ed i testi adolescenziali avevano ammazzato. Chissà cosa sarebbe stato con un po' più di attenzione. Ma questo live sembra davvero eccellente e quindi farò mia questa edizione