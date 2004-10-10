      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Sea
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

30/01/17
CRURIFRAGIUM
Beasts of the Temple of Satan

30/01/17
SULPHUROUS
Abomination Temple

30/01/17
SORTILEGE
Sortilège (reissue)

01/02/17
BESTIAL RAIDS
Master Satans Witchery (LP)

03/02/17
IRON REAGAN
Crossover Ministry

03/02/17
WRATH FROM ABOVE
Beyond Ruthless Cold

03/02/17
SOEN
Lykaia

03/02/17
BLACK STAR RIDERS
Heavy Fire

03/02/17
PRYAPISME
Diabolicus Felinae Pandemonium

03/02/17
GATEWAY
Scriptures of Grief

CONCERTI

29/01/17
HAMMERFALL + GLORYHAMMER + LANCER
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

03/02/17
DESTRAGE + GUEST
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)

03/02/17
EXTREMA + NODE
DAGDA LIVE CLUB - BORGO PRIOLO (PV)

03/02/17
DESTRUCTION + NERVOSA + REZET + MURDER SPREE
KARISMA - FOGGIA

04/02/17
DESTRAGE
DEMODE CLUB - BARI

04/02/17
EXTREMA
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

04/02/17
ISOLA ROCK WINTER
VILLA BOSCHI - ISOLA DELLA SCALA (VR)

04/02/17
NODE + ALEPH + DECLAPIDE
LIBERO PENSIERO - LECCO

04/02/17
DESTRUCTION + NERVOSA + REZET + MURDER SPREE
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)

04/02/17
EPITAPH + SIDHE
BROS - VALHALLA RISING - BORGO TICINO (NO)
SEA: ecco il video del nuovo singolo
28/01/2017 - 13:28 (54 letture)

deris
Sabato 28 Gennaio 2017, 20.37.42
2
forti veramente
lux chaos
Sabato 28 Gennaio 2017, 16.24.45
1
Sticatsi...se la suonano i ragazzi, e che tiro, che voce...non li conoscevo, grazie della news Diego, niente di stravolgente o nuovo ma mi piace assai
RECENSIONI
ARTICOLI
12/09/2016
Live Report
NOVEMBRE + LUNARSEA + UNALEI + SEVENTH GENOCIDE
Traffic Live Club, Roma, 08/09/2016
11/11/2015
Live Report
SHINING + DARKEND + SELVANS + LUNARSEA
Traffic Club, Roma, 05/11/2015
13/12/2014
Intervista
DEAD SEASON
Modern thrash francese
07/06/2014
Live Report
DEAFHEAVEN + REDLINE SEASON + HAVE IT ALL + AIDAN
(@ Radar Festival Preview, day III) Circolo Mame, Padova - 03/06/2014
26/02/2014
Live Report
PRIMORDIAL + CADAVERIA + LUNARSEA + SHORES OF NULL
Rock'n'Roll Arena, Romagnano Sesia (NO),21/02/2014
06/02/2013
Live Report
THE SECRET + GRIME + THE HARDEST SEASON
INIT Club, Roma, 31/01/2013
10/12/2010
Live Report
IMPALED NAZARENE + ADIMIRON + LUNARSEA + BLIND HORIZON
Init Club, Roma, 05/12/2010
09/05/2009
Intervista
LUNARSEA
Giovani rancori
29/03/07
Intervista
STEEL SEAL
Parla la band
30/10/2004
Live Report
NECRODEATH + KISS OF DEATH + DISEASE
Alpheus, Roma, 10/10/2004
23/10/2004
Intervista
ODYSSEA
Parla Pier Gonella
 
ALTRE NOTIZIE
28/01/2017 - 13:28
SEA: ecco il video del nuovo singolo
21/01/2017 - 06:47
FOSCOR: firmano con la Season Of Mist
11/01/2017 - 13:51
WINTERSUN: 'The Forest Seasons' è il titolo del nuovo album
02/01/2017 - 12:06
NOCTURNAL GRAVES: firmano con la Season Of Mist
30/12/2016 - 09:02
JOHN 5: In arrivo ''Season Of The Witch''
17/12/2016 - 11:25
DUST IN MIND: 'Oblivion' uscirà ad aprile, ecco il video di 'Spreading Disease'
28/11/2016 - 23:30
SOLSTAFIR: rinnovato l'accordo con la Season Of Mist
26/11/2016 - 11:30
MALLEVS MALEFICARVM: firmano per la NoiseArt Records
04/11/2016 - 06:59
VOLBEAT: disponibile il video di 'Seal The Deal'
03/11/2016 - 00:37
ALKALOID: firmano per la Season Of Mist
ULTIME NOTIZIE
28/01/2017 - 17:28
BLACK SABBATH: morto l'ex-tastierista Geoff Nicholls
28/01/2017 - 13:58
MAYHEM: ad aprile uscirà 'Live in Sarpsborg'
28/01/2017 - 13:38
CORPSEFUCKING ART: in arrivo il primo live album
28/01/2017 - 13:22
NOVEMBERS DOOM: nuovo brano ascoltabile in streaming
28/01/2017 - 13:13
INGLORIOUS: a maggio il secondo disco, cambio di chitarrista
28/01/2017 - 13:01
HAKEN: ascolta la versione rimasterizzata di 'Streams'
28/01/2017 - 12:55
WRETCH: guarda il nuovo video
28/01/2017 - 12:51
CHICKENFOOT: in arrivo una raccolta con un inedito
27/01/2017 - 21:07
JUDAS PRIEST: altro estratto live dalla ristampa di 'Turbo'
27/01/2017 - 21:04
MOTIONLESS IN WHITE: nuovo brano disponibile
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     