DREAM THEATER: aggiunta una data a Lignano Sabbiadoro

30/01/2017 - 13:17 (457 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 18 La Brie è stato più che dignitoso; quantomeno rispetto alle ultime uscite. Solo in un paio di frangenti ha steccato qualcosa ma, devo dire che ha sorpreso tutti. Nell'ultima parte di Change of Season ha sbagliato la strofa. 17 nn sono potuto andare...forse andrò a firenze.mi hanno detto che Labrie era a pezzi..nn je la faceva proprio...mi confermano locale nn adatto a quella musica e a quei volumi..tutti mi hanno detto troppo troppo loud...mi chiedo x chè nn sono andati al tenda a strisce a roma in via perlasca...sarebbe stato molto molto meglio...mah... 16 Alle 20.30 spaccate hanno attaccato a suonare. La sala era piena a metà... 15 una curiosita Naoto, concerto alle 8,30 o lunga attesa prima di inizio?? 14 Beh, sala concepita per musica sinfonica.. Purtroppo a Roma non esistono locali adeguati..... 13 Sono stato ieri sera all'Auditorium. Davvero un gran concerto. I primi 20 minuti suono fangoso e confuso, poi è andata decisamente meglio ma, a mio avviso, la sala non è adatta per quel tipo di musica. Hanno suonato quasi 3 ore. Davvero dei gran professionisti. 12 Saro oggi alla seconda data di Roma Ho letto (ma non avrei dovuto) ora la scaletta di roma del 30 gennaio. Soddisfatto che propongono a change of season ma delusissimo dalle altre inserite in scaletta ripropongono alcune canzoni gia suonate a luglio sempre all'auditorium Non voglio svelare I titoli perche magari c'e' chi vuole scoprirli dal vivo. Buon concerto a tutti 11 Painkiller su quello che dici non c'è ombra di dubbio... 10 Una delle pochissime band che quando parte in tour, tocca l'Italia per davvero. Accontentando tutti. Il 90% delle altre top band usano fare una toccatina veloce sempre a Milano e poi, via... Lasciando il centro sud tra il nulla ed il se potessi. Bravi DT 9 C'è anche da dire che hanno confermato uno show di almeno tre ore, con tutto images, alcuni pezzi di astonishing mai suonati e pezzi vecchi che non suonano da tempo. Sinceramente, e lo dico da fan sfegatato di calcio, preferisco spendere 75€ per dei professionisti veri che si sbattono per darti emozioni per tre ore piuttosto che sti quattro imbecilli viziati che corrono dietro ad un pallone e, tenendo conto di falli e pause varie, lo fanno per un'ora di calcio effettivo. E non ho detto spettacolo, perché non è un'equazione. Lo è invece per i theater, che potranno essere criticati per qualche scelta discografica, ma che su un palco danno sempre il 100% e davvero ti mandano a casa col sorriso e la certezza di aver speso bene i tuoi soldi. 8 Dopo il Live at Luna Park il Live at Aqua Park... 7 Ragazzi, io non so che gli ha preso ai dt gli ultimi anni. Hanno alzato i prezzi clamorosamente, aumentato i concerti facendo anche doppie o triple serate, migliorato di gran lunga le location... avessero cambiato management? Oppure sono cresciuti in popolarità e pubblico... 6 Ma avete visto che prezzi??? 5 Potrebbero fare il nuovo Live all'acqua park...bon a parte le cazzate ottimo che vengono a Lignano,anche se 75 sacchi senza Portnoy non sono pochi 4 ). Mica male davvero! Ma i Pink Floyd sulla laguna di Venessssia non li batte nessuno Painkiller: ah, ecco! credo di aver capito (almeno sulla carta). Mica male davvero! Ma i Pink Floyd sulla laguna di Venessssia non li batte nessuno 3 È la location storica del festivalbar 2 @Beta: se non erro è lo stadio in fianco al luna park e all'acqua park 😊Non male come location!!! 1 Ah, hanno pure un'arena a Lignano Sabbiadoro? Buona a sapersi per la prossima volta che vado in vancaza a Caorle