KREATOR: disponibile il video di ''Fallen Brother''

30/01/2017 - 13:54 (367 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 15 dei 3 singoli questa Ŕ quella che mi piace meno......anzi la trovo un riempitivo....devo ascoltare l'intero album per dare cmq un giudizio totale del lavoro!!Ps....per favore non paragoniamo neanche per sogno i Vektor ai Kreator sia perchŔ si tratta cmq di 2 band totalmente diverse sia perchŔ sarebbe come paragonare Dante(Kreator) a Moccia(Vektor)! 14 Video grottesco. 13 Mmmmh che al'inizio del video ricordi Du Hast un p˛ si,magari hanno lo stesso regista,come sonoritÓ siamo ben lontani,anche se Ŕ vero che possono fare di meglio e per fortuna in quest'album l'hanno fatto 12 Niente di che ma neanche da buttare dai... 11 Scusami. Ho esagerato. 10 @Terzo il finale del commento doveva essere un sorriso per farti capire che scherzavo e il commento era riferito ironicamente ai Metallica poi sui santini bruciati concordo. 9 Che spettacolo che siete, sembrate due vecchie "nespole" isteriche!!! 8 ma che vuoi jek, ce l'hai con me ancora per la storia di quel polpettone indigesto dei vektor? mica l'ho detto io che sembrano i rammstein, l'hanno detto i due prima di me, io ho semplicemente risposto dicendo che alla lontana c'Ŕ una leggera somiglianza con il riff di du hast e neanche tanto poi. Il mio commento Ŕ che il pezzo non Ŕ male ma mi mette tristezza l'elenco di morti, mi sembrano quelle zie che sfogliano i santini dei funerali. Se non ti stanno bene i miei commenti evita di tirarmi per la giacchetta, ci possiamo tranquillamente ignorare. 7 Si va bene ora sono diventati una cover band dei Rammstein dilla com'Ŕ Terzo ti rode che sti qua a distanza di anni si sono innovati ma fanno ancora thrash .-D 6 hock: Ministry - Just One Fix ---------> Rammstein - Du Hast ---------> Kreator - Fallen Brother....hock: 5 + una somiglianza con du hast, ma solo il riff alla lontana 4 Non conosco bene i Rammstein, Ŕ una somiglianza solo a livello di sound o con un brano specifico? 3 madonna che tristezza 2 L'avevo notato anch'io..per˛, merita! 1 Minchia i Rammstein.