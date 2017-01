SANCTUARY: ecco il lyric video di 'Dream Of The Incubus'

30/01/2017 - 17:36 (175 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 Fascino vintage stile Sanctuary poi da sobrio era veramente grande...io ho visto i Nevermore live ma Warrel era cotto come un tacchino 1 il pezzo Ŕ bello (ovviamente) ma non mi piacciono le riesumazioni.