BONFIRE: nuovo video disponibile

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03/02/17
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03/02/17
IRON REAGAN
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03/02/17
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Diabolicus Felinae Pandemonium

03/02/17
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07/02/17
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10/02/17
DEF LEPPARD
And There Will Be A Next Time - Live From Detroit

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03/02/17
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SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)

03/02/17
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03/02/17
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KARISMA - FOGGIA

04/02/17
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04/02/17
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04/02/17
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VILLA BOSCHI - ISOLA DELLA SCALA (VR)

04/02/17
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LIBERO PENSIERO - LECCO

04/02/17
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ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)

04/02/17
EPITAPH + SIDHE
BROS - VALHALLA RISING - BORGO TICINO (NO)

04/02/17
DEATHLESS LEGACY
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30/01/2017 - 19:52 (74 letture)

Angus
Martedì 31 Gennaio 2017, 6.15.00
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Diciamo che la versione Jethro tull era un "filino" meglio...
RECENSIONI
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