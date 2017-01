ASIA: è morto John Wetton

ASIA: Ŕ morto John Wetton

31/01/2017



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 13 Uno dei miei cantanti preferiti...negli ultimi anni si sono spenti Jimi Jamison, Francesco Di Giacomo, Greg Lake, veri fuoriclasse. Oltre a possedere una bellissima voce, ha avuto la fortuna di collaborare con grandi band (King Crimson, Asia, Uriah Heep, UK, Family,...) e ha fatto parte di una delle pi¨ belle stagioni del rock. Grazie John. 12 Uno dei miei cantanti preferiti in assoluto. Vedo che questo 2017 segue nelle orme dell'orribile 2016.... 11 e' no...non ci siamo l'ho detto che quest'anno siamo partiti male..ma molto male...grande icona del rock..lo seguo da sempre dai vecchi re cremisi ..secondo me una pietra miliare..un vero peccato r.i.p. john..grazie di tutto quello che ci hai dato... 10 Un vero maestro. Voce e basso di livello assoluti, compositore e uomo di grande personalitÓ. Un vero peccato. 9 un grande.....adesso torner˛ in macchina e metter˛ Starless dei king crimson....oggi non pu˛ che essere senza stelle.....o forse il cielo ne avrÓ una in pi¨...rip john 8 madonna... l'ho apprezzato su due dischi epocali dei KC, Red e Starless. Uno dopo l'altro ci stanno lasciando tutti. Riposa in pace! 7 Cavolo, ci mancava anche questa. Mi spiace. 6 Ma non ci posso credere!!! Una voce bellissima e grandissimo bassista. 5 un altro brutto lutto nel mondo della musica. grandissimo artistA 4 RIP 3 r.i.p. 2 altro grandissmo muiscista che ha fatto la storia...ormai Ŕ un ecatombe...nn ci sono parole...King Crimson - Asia - UK... uno spessore unico...avrei tantissimo voluto vederlo con gli UK insiema al tasterista violinsta Eddie Jobson...addio john 1 Aveva suonato anche con gli Uriah Heep, mi spiace un casino.