MASTODON: ascolta un altro brano

Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 19 A me piace e non vedo l'ora esca il cd. 18 Praticamente continuano il percorso di once more... ma più orecchiabile. A me non dispiace... 17 Secondo me parecchio bella invece. 16 Brano scorrevole, onesto e assai "desertico". Io lo vedrei benissimo come singolo, con tanto di video nel Mojave nel mezzo di un sabba notturno con tante culone a sbattere le chiappe fra spirali infuocate... 15 Concordo con chi ci sente queens of the Stone age. Mastodon sempre più Stoner e sempre meno quello che erano fino a blood mountain. A me va benissimo cosi , once more fu un gioellino 14 a me piace, orecchiabile, da macchina, molto desert rock, atmosfere aklla soundgarden specie prima e durante l'assolo. Bello come al solito il vocione del coro alla gene simmons. 13 La prima era bella, questa è veramente brutta 12 Certi gruppi dovrebbero continuare a drogarsi ad oltranza. Hanno tolto la roba a Mustaine ed è cascato il palco...si scherza ragazzi! Non sto inneggiando a nulla, sia chiaro! 11 Che schifo,che gran porcheria...gruppo irrecuperabile,si fossero sciolti con crack the skye almeno se ne sarebbero andati con un disco diverso ma discreto,ora stanno solo buttando merda sui loro primi 10 anni di carriera 10 @Tino: grazie amico, avevo rimosso il loro nome! Darò un ascolto il prima possibile! 9 Per i fans di mastodon e degli alice in chains consiglio di buttare un ascolto anche ai giraffe tongue orchestra dove militano il prode brent e william duvall. Un disco veramente bello, molto vicino agli ultimi faith no more. 8 Sull'artwork non discuto...la prima mi aveva convinto ma qua, tra il ritornello catchy mal riuscito e che mi ha lasciato dannatamente schifato, un riff portante inconcludente e piattissimo e l'elemento psichedelico che li contraddistingueva che è scomparso. Togliamo pure le chitarre? Togliamo la distorsione? 7 A me piace qualsiasi cosa facciano. 6 Epic-pop! 5 Concordo con nonchalance e Giaxomo, tre minuti non troppo ben spesi... la pesca in territori altrui mi pare tutt'altro che miracolosa... 4 la prima mi aveva convinto, questa mi ha inorridito. 3 Bell'artwork pero' 2 Si e anche esperimento riuscito malino. Vogliono fare da gruppo spalla ai Coldplay? 1 Per i miei gusti, un po troppo à la Queens of the Stone Age..