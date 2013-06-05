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DESTRUCTION + NERVOSA + REZET + MURDER SPREE
CYCLE - CALENZANO (FI)
HAVOK: ascolta il brano ''Ingsoc''
03/02/2017 - 16:27 (75 letture)

jek
Venerdì 3 Febbraio 2017, 20.50.45
2
Questo è un pezzo della madonna, aspetto il disco ma se le premesse sono queste ci siamo. Si prospetta un ottimo anno per il thrash ma orribile per le mie tasche.
AL
Venerdì 3 Febbraio 2017, 16.42.48
1
ho ascoltato l'altro pezzo per ora e non è male.
RECENSIONI
79
ARTICOLI
10/06/2013
Live Report
SUFFOCATION + CEPHALIC CARNAGE + HAVOK + FALLUJAH + altri
Il Blogos, Casalecchio di Reno (BO), 05/06/2013
 
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