HAVOK: ascolta il brano ''Ingsoc''

03/02/2017 - 16:27 (75 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Questo è un pezzo della madonna, aspetto il disco ma se le premesse sono queste ci siamo. Si prospetta un ottimo anno per il thrash ma orribile per le mie tasche. 1 ho ascoltato l'altro pezzo per ora e non è male.