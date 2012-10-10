      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/02/17
CONCRETE JELLY
Getting Noticed

09/02/17
TONIGHT WE STAND
Redemption

10/02/17
MORS PRINCIPIUM EST
Embers of a Dying World

10/02/17
OVERKILL
The Grinding Wheel

10/02/17
NIDINGR
The High Heat Licks Against Heaven

10/02/17
ONCE HUMAN
Evolution

10/02/17
DEF LEPPARD
And There Will Be A Next Time - Live From Detroit

10/02/17
ABHORRENCE
Totally Vulgar - Live at Tuska Open Air 2013

11/02/17
TETHRA
Like Crows for the Earth

13/02/17
GLOSON
Grimen

CONCERTI

04/02/17
DESTRAGE
DEMODE CLUB - BARI

04/02/17
EXTREMA
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

04/02/17
ISOLA ROCK WINTER
VILLA BOSCHI - ISOLA DELLA SCALA (VR)

04/02/17
NODE + ALEPH + DECLAPIDE
LIBERO PENSIERO - LECCO

04/02/17
DESTRUCTION + NERVOSA + REZET + MURDER SPREE
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)

04/02/17
EPITAPH + SIDHE
BROS - VALHALLA RISING - BORGO TICINO (NO)

04/02/17
DEATHLESS LEGACY
BORDERLINE - PISA

04/02/17
SLAUGHTER METAL FEST
HARRIS PUB - SCANDIANO (RE)

04/02/17
EVOCATION OF DARKNESS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

05/02/17
DESTRUCTION + NERVOSA + REZET + MURDER SPREE
CYCLE - CALENZANO (FI)
THE GREAT OLD ONES: guarda il lyric video di ''When The Stars Align''
03/02/2017 - 16:36 (50 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
10/10/2012
Intervista
THE GREAT OLD ONES
In mezzo ai neri mari d'infinito
 
ALTRE NOTIZIE
03/02/2017 - 16:36
THE GREAT OLD ONES: guarda il lyric video di ''When The Stars Align''
19/01/2017 - 17:38
THE GREAT OLD ONES: tutto il nuovo disco in streaming
13/01/2017 - 11:46
DEAD CONGREGATION: aggiunti i The Great Old Ones al concerto di Brescia
20/12/2016 - 20:52
THE GREAT OLD ONES: ascolta un altro brano
30/11/2016 - 11:02
THE GREAT OLD ONES: disponibile un altro brano
04/11/2016 - 07:22
THE GREAT OLD ONES: nuovo brano ascoltabile in streaming
23/02/2016 - 17:19
THE GREAT OLD ONES: firmano con Season Of Mist
01/06/2015 - 18:22
THE GREAT OLD ONES: annunciata la seconda data del tour in Italia
22/05/2015 - 14:44
THE GREAT OLD ONES: in Italia a giugno per due date, i dettagli della data di Vicenza
11/12/2014 - 16:58
THE GREAT OLD ONES: live video online
ULTIME NOTIZIE
04/02/2017 - 07:17
INFERNO: ad aprile il nuovo disco, ecco i dettagli
04/02/2017 - 07:11
SOEN: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
04/02/2017 - 07:03
JD MILLER: firmano per la Mighty Music
03/02/2017 - 19:33
DESTRUCTION: non suoneranno stasera a Foggia
03/02/2017 - 19:07
OVERKILL: guarda il video di ''Goddamn Trouble''
03/02/2017 - 18:00
SINNER: online il nuovo lyric video
03/02/2017 - 17:57
LIFE OF AGONY: ascolta la titletrack del nuovo disco
03/02/2017 - 17:52
BLOODBOUND: disponibile il nuovo video
03/02/2017 - 17:46
METAL FOR EMERGENCY: i primi dettagli della nuova edizione
03/02/2017 - 16:31
SVART CROWN: il lyric video di ''Khimba Rites''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     