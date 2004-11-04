      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Life Of Agony
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/02/17
CONCRETE JELLY
Getting Noticed

09/02/17
TONIGHT WE STAND
Redemption

10/02/17
MORS PRINCIPIUM EST
Embers of a Dying World

10/02/17
OVERKILL
The Grinding Wheel

10/02/17
NIDINGR
The High Heat Licks Against Heaven

10/02/17
ONCE HUMAN
Evolution

10/02/17
DEF LEPPARD
And There Will Be A Next Time - Live From Detroit

10/02/17
ABHORRENCE
Totally Vulgar - Live at Tuska Open Air 2013

11/02/17
TETHRA
Like Crows for the Earth

13/02/17
GLOSON
Grimen

CONCERTI

04/02/17
DESTRAGE
DEMODE CLUB - BARI

04/02/17
EXTREMA
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

04/02/17
ISOLA ROCK WINTER
VILLA BOSCHI - ISOLA DELLA SCALA (VR)

04/02/17
NODE + ALEPH + DECLAPIDE
LIBERO PENSIERO - LECCO

04/02/17
DESTRUCTION + NERVOSA + REZET + MURDER SPREE
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)

04/02/17
EPITAPH + SIDHE
BROS - VALHALLA RISING - BORGO TICINO (NO)

04/02/17
DEATHLESS LEGACY
BORDERLINE - PISA

04/02/17
SLAUGHTER METAL FEST
HARRIS PUB - SCANDIANO (RE)

04/02/17
EVOCATION OF DARKNESS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

05/02/17
DESTRUCTION + NERVOSA + REZET + MURDER SPREE
CYCLE - CALENZANO (FI)
LIFE OF AGONY: ascolta la titletrack del nuovo disco
03/02/2017 - 17:57 (78 letture)

InvictuSteele
Venerdì 3 Febbraio 2017, 19.42.50
1
Ho ascoltato, mica male! Certo che tornare ai fasti degli anni 90 è difficile. L'ultimo disco che hanno fatto, quello del 2004, era bruttino, un rock moderno senza grande ispirazione... spero che questo sia improntato più sui primi dischi.
ALTRE NOTIZIE
03/02/2017 - 17:57
LIFE OF AGONY: ascolta la titletrack del nuovo disco
31/12/2016 - 00:08
LIFE OF AGONY: ad aprile il nuovo disco
19/12/2016 - 12:44
SUMMER BREEZE: dentro anche Suffocation e Life of Agony
18/10/2016 - 11:39
LIFE OF AGONY: online una breve anticipazione del nuovo disco
12/01/2016 - 19:03
LIFE OF AGONY: firmato accordo con la Napalm Records
12/12/2010 - 11:05
KEITH CAPUTO: nuovo video per il cantante dei Life Of Agony
22/05/2010 - 15:32
LIFE OF AGONY: i dettagli del nuovo live album
10/03/2010 - 14:07
LIFE OF AGONY: firmato il nuovo contratto discografico
04/11/2004
LIFE OF AGONY: registrazioni del nuovo album in corso.
ULTIME NOTIZIE
04/02/2017 - 07:17
INFERNO: ad aprile il nuovo disco, ecco i dettagli
04/02/2017 - 07:11
SOEN: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
04/02/2017 - 07:03
JD MILLER: firmano per la Mighty Music
03/02/2017 - 19:33
DESTRUCTION: non suoneranno stasera a Foggia
03/02/2017 - 19:07
OVERKILL: guarda il video di ''Goddamn Trouble''
03/02/2017 - 18:00
SINNER: online il nuovo lyric video
03/02/2017 - 17:52
BLOODBOUND: disponibile il nuovo video
03/02/2017 - 17:46
METAL FOR EMERGENCY: i primi dettagli della nuova edizione
03/02/2017 - 16:36
THE GREAT OLD ONES: guarda il lyric video di ''When The Stars Align''
03/02/2017 - 16:31
SVART CROWN: il lyric video di ''Khimba Rites''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     