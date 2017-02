DESTRUCTION: non suoneranno stasera a Foggia

Diego Trubia "Er Trucido" 21 Quando i mediocri credono di essere artisti... 20 Poi oh i metallari tutti a dire "poser" o robe così...ma dio bono smettetela che siete buoni solo a prendevi la sbronza del sabato sera e poi già la domenica siete stanchi...o non uscite perchè "avete un esame" o "domani vi alzate presto". Invece da una band in tour pretendete che si buttino nel primo buco di merda giusto perchè coi vostri 20 euro del cazzo pensate di poter comprare l'artista. Stare due, tre, quattro settimane x strada non è facile, ed è normale dio bono che dopo i 40 anni si abbia delle richieste che altro non servono se non a vivere sereni e fare un pò meno fatica. Metto la mano sul fuoco che tutti gli eroi che rompono il cazzo con ste storie morirebbero dopo una settimana di tour 19 Beh, vedendo la foto del "palco" e del "locale" direi solo: severi ma giusti. Certo avrebbero potuto far buon viso a cattivo gioco, ma se a Foggia pensano che quattro tavoli marci legati con sopra un lampadario dell'ikea siano un locale....beh....ma poi drogatevi meno, una band in tour con tanto di agenzia dovrebbe informarsi da sola sui locali? I contratti esistono x questo, le schede tecniche pure, se gli organizzatori non hanno rispettato gli accordi l'errore è loro. PS quando dite che altri ci hanno suonato cosa vuol dire? Che siccome tanti l'han presa in culo anche voi dovreste farvi inchiappettare senza lamentarvi? ahah 18 Ma voglio dire, informarsi prima sul locale, no? Con tutte le info che si possono avere su internet, questi qua annullano all'ultimo momento? Hanno sbagliato loro, so che non è la prima volta che piantano grane.. 17 Sulla loro pagina fb sostengono che il locale è inadeguato e non sicuro.....vabbè. 16 beh ne più ne meno quello che facevano i motorhead.....ma a loro tutto era concesso......i destruction invece sono delle fighette 15 Forse la location un po fuori mano?, le magre prevendite? erano fatti? Comunque sia, se non c'è una forte causa, è un comportamento non professionale, penso anche di boicottarli domenica, sempre che non lo facciano loro. 14 Io ve l'avevo detto che i Destruction erano un po tremendi.... 13 Mi dispiace dirlo ma è un comportamento da poser 12 A Ciccio.... ho citato U2 solo per citare una band famosissima in tutto il mondo cOme potevo dire Beatles, Police o altro... gli U2 fanno vagare anche a me.... comunque i destruction hanno avuto un atteggiamento da rock star... cose così non le sentivo dai primi anni 90 quando i guns davano il benservito al pubblico che li aspettavano.. se fossi in loro mi guarderei attorno e ringrazierei che c'è ancora gente che va a vederli e che oggigiorno, anche se può essere il posto più schifoso e se suoni anche da 30 anni ma non ti conosce quasi nessuno, suoni punto è il tuo lavoro e ti pagano... un anno i necrodeath in un locale suonarono lo stesso anche se il titolare del locale non voleva pagarli perché li aveva presi per il culo, loro suonarono lo stesso per chi era venuto... 11 Non so dove stia la ragione ma siamo in tempo di internet e qualsivoglia diavoleria tecnologica vuoi che nessuno sapesse niente ? 10 Destruction o meno sono tutti su un palco perché hanno un pubblico e devono suonare per rispetto di quest' ultimo non ci sono scusanti o alibi 9 Chiaro che un comunicato di una parte sola non può fare chiarezza e non credo possa permettere a nessuno di dare giudizi. L'unico dato di fatto è l'inculata presa dal pubblico foggiano. Loro si che potrebbero emettere un comunicato incazzato sul serio. 8 @thrasher...ma menomale che non sono quei paraculi degli U2, che sono everytime everywhere a leccare il culo del potente di turno. Si sono arricchiti strumentalizzando la sofferenza della gente quando è chiaro che stanno esattamente dall'altra parte. E musicalmente fanno pure cagare, il gruppo più sopravvalutato della storia! Dio quanto odio gli U2! Scusate la digressione ma vado in tilt appena sento/leggo U2. Capitolo Destruction...boh!? Mi piacerebbe sentire anche la loro campana. 7 pensa un po ora sono diventati fenomeni anche i destruction... 6 Ragazzi prima di attaccarli andate a vedere in che tipo di location li avrebbero fatti suonare 5 Dispiace per l'organizzatore e per chi voleva andare. 4 Brutta storia...ed in effetti sono recidivi...Io domani dovevo andare all'orion a vederli ma per cause di forza maggiore ho dovuto rinunciare. Forse meglio cosi... 3 Nemmeno fossero gli U2 o Pink Floyd... 2 non è la prima volta che in italia rompono il cazzo questi qui 1 Fosse per me li bandirei dall'Italia per un anno minimo, tanto il locale che li ospita non diventa ricco e loro si rovinano l'immagine. La trasparenza della risposta del locale e la sua reazione sono ENCOMIABILI.