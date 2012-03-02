      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Crystal Viper
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/02/17
CONCRETE JELLY
Getting Noticed

09/02/17
TONIGHT WE STAND
Redemption

10/02/17
OVERKILL
The Grinding Wheel

10/02/17
MORS PRINCIPIUM EST
Embers of a Dying World

10/02/17
NIDINGR
The High Heat Licks Against Heaven

10/02/17
ONCE HUMAN
Evolution

10/02/17
DEF LEPPARD
And There Will Be A Next Time - Live From Detroit

10/02/17
ABHORRENCE
Totally Vulgar - Live at Tuska Open Air 2013

11/02/17
TETHRA
Like Crows for the Earth

13/02/17
GLOSON
Grimen

CONCERTI

07/02/17
DEVIN TOWNSEND PROJECT + BETWEEN THE BURIED AND ME + LEPROUS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

08/02/17
TOUCHE AMORE + ANGEL DUST
BENICIO LIVE GIGS - GIAVERA DEL MONTELLO (TV)

09/02/17
FATES WARNING + A NEW TOMORROW + ANTICLOCKWISE
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

09/02/17
TOUCHE AMORE + ANGEL DUST + SWAIN
LEGEND CLUB - MILANO

10/02/17
DESTRAGE
LATTE PIU - BRESCIA

10/02/17
EXTREMA
EXENZIA - PRATO

10/02/17
ALEPH + DEVASTATION INC.
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

10/02/17
FATES WARNING + A NEW TOMORROW + RAIN
ZONA ROVERI - BOLOGNA

10/02/17
TOUCHE AMORE + ANGEL DUST + SWAIN
COVO CLUB - BOLOGNA

10/02/17
ROUND7 + SINATRAS + NEITHER
BAR VICEVERSA - ARZIGNANO (VI)
CRYSTAL VIPER: ecco il video di 'When The Sun Goes Down'
07/02/2017 - 17:10 (13 letture)

RECENSIONI
80
75
77
ALTRE NOTIZIE
07/02/2017 - 17:10
CRYSTAL VIPER: ecco il video di 'When The Sun Goes Down'
09/12/2016 - 17:37
CRYSTAL VIPER: guarda il video del nuovo singolo
31/08/2016 - 16:33
CRYSTAL VIPER: a febbraio il nuovo disco
29/11/2013 - 23:53
CRYSTAL VIPER: disponibile il video di ''Prophet Of The End''
08/10/2013 - 22:58
CRYSTAL VIPER: svelato l'artwork del nuovo disco
03/09/2013 - 12:29
CRYSTAL VIPER: Satanic guest del nuovo album
24/07/2013 - 19:33
CRYSTAL VIPER: svelati i primi dettagli del nuovo disco
08/06/2012 - 01:56
CRYSTAL VIPER: il nuovo video è online
02/04/2012 - 08:29
CRYSTAL VIPER: guarda il trailer del nuovo album
02/03/2012 - 16:53
CRYSTAL VIPER: ascolta la nuova ''Witch's Mark''
ULTIME NOTIZIE
07/02/2017 - 17:23
CHICKENFOOT: ascolta il brano 'Divine Termination'
07/02/2017 - 15:14
SHIBALBA: svelati i dettagli del nuovo disco
07/02/2017 - 14:58
POSTHUMAN ABOMINATION: firmano per la Comatose Music
07/02/2017 - 14:49
DESECRATE THE FAITH: online un altro brano
07/02/2017 - 12:00
MOTHERSLOTH: 'Moon Omen' uscirà a marzo, ecco i dettagli e il singolo
07/02/2017 - 11:43
ROME IN MONOCHROME: al lavoro sul nuovo album 'Away From Light'
07/02/2017 - 11:29
BUS 666 FEST: svelate le location, aggiunti i Grumo
07/02/2017 - 11:25
WIEGEDOOD: tutto il nuovo album ascoltabile in streaming
07/02/2017 - 11:16
A BREACH OF SILENCE: disponibile la clip di 'Broken'
07/02/2017 - 11:05
CELLADOR: guarda il lyric video di 'Shadowfold'
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     