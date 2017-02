HAMMERFALL: ecco il live video di 'Dethrone And Defy'

08/02/2017 - 18:20 (71 letture)



Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 1 sarÓ che il power mi ha un po' stancato, sarÓ che dopo i primi due gli hammerfall li ho pian piano persi di vista, ma questo video live non mi gasa per niente. mi sembrano spompi e la voce molto debole