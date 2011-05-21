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HAMMERFALL: ecco il live video di 'Dethrone And Defy'
08/02/2017 - 18:20 (71 letture)

mic
Mercoledì 8 Febbraio 2017, 21.25.52
1
sarà che il power mi ha un po' stancato, sarà che dopo i primi due gli hammerfall li ho pian piano persi di vista, ma questo video live non mi gasa per niente. mi sembrano spompi e la voce molto debole
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