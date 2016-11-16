HEART ATTACK: guarda il lyric video di 'Congrats to People'

10/02/17
MORS PRINCIPIUM EST
Embers of a Dying World
10/02/17
OVERKILL
The Grinding Wheel
10/02/17
NIDINGR
The High Heat Licks Against Heaven
10/02/17
ONCE HUMAN
Evolution
10/02/17
DEF LEPPARD
And There Will Be A Next Time - Live From Detroit
10/02/17
ABHORRENCE
Totally Vulgar - Live at Tuska Open Air 2013
11/02/17
TETHRA
Like Crows for the Earth
13/02/17
SORTILEGE
Metamorphose
13/02/17
ALEPH
Exhumed Alive
13/02/17
GLOSON
Grimen
10/02/17
DESTRAGE
LATTE PIU - BRESCIA
10/02/17
EXTREMA
EXENZIA - PRATO
10/02/17
ALEPH + DEVASTATION INC.
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
10/02/17
FATES WARNING + A NEW TOMORROW + RAIN
ZONA ROVERI - BOLOGNA
10/02/17
TOUCHE AMORE + ANGEL DUST + SWAIN
COVO CLUB - BOLOGNA
10/02/17
ROUND7 + SINATRAS + NEITHER
BAR VICEVERSA - ARZIGNANO (VI)
11/02/17
DESTRAGE
VIDIA CLUB - CESENA
11/02/17
EXTREMA + NODE
MIDIAN LIVE - CREMONA
11/02/17
DARK LUNACY + BLACK THERAPY
TRAFFIC CLUB - ROMA
11/02/17
DEATHLESS LEGACY + BLUT
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)