BLAZE BAYLEY: online il video di 'Endure And Survive'

11/02/17
TETHRA
Like Crows for the Earth
13/02/17
SORTILEGE
Metamorphose
13/02/17
GLOSON
Grimen
13/02/17
ALEPH
Exhumed Alive
15/02/17
SONS OF REVOLUTION
Sons of Revolution
17/02/17
MORD`A`STIGMATA
Hope
17/02/17
HYMN
Perish
17/02/17
BENIGHTED
Necrobreed
17/02/17
MORTA SKULD
Wounds Deeper than Time
17/02/17
KLONE
Unplugged
11/02/17
DESTRAGE
VIDIA CLUB - CESENA
11/02/17
EXTREMA + NODE
MIDIAN LIVE - CREMONA
11/02/17
DARK LUNACY + BLACK THERAPY
TRAFFIC CLUB - ROMA
11/02/17
DEATHLESS LEGACY + BLUT
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
11/02/17
FACE YOUR ENEMY + NOTHING I KNOW
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
11/02/17
TMA WINTER FEST
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
15/02/17
THE BROWNING + GUESTS
EKIDNA - CARPI (MO)
16/02/17
NECRODEATH + RESUMED + BRAND NEW PUNCH + IN ALL SENSE + WOLFEAR
HADES LIVE MUSIC PUB - NAPOLI
16/02/17
THE BROWNING + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
17/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + INSANEHEAD
CIRCOLO COLONY - BRESCIA