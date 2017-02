HELLOWEEN: cambio di location per la data di novembre

13/02/2017 - 17:06 (400 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 17 Per me il Forum è un pò troppo grande per questo evento ma va bene così. Ma non mi sembra ci sia un gruppo di supporto. Il concerto durerà 3 ore. 16 E allora c'è ancora vita in questo paese.... ero rimasto a sconfortato quando era stato annunciato l alcatraz per un evento così importante ma ora è tutto apposto... ora ci vorrebbero gli edguy di supporto e il cerchio sarebbe chiuso con Toby che ha contribuito a riportare Michael nel mondo del metal 15 anche a me dispiace che non ci sia roland grapow… .e' l'unico vero grande che manca e anche un bravo chitarrista. L'unica cosa che non condivido e' che tutti quelli che hanno acquistato il biglietto dell'alcatraz non possono piu' variare il biglietto con il golden ticket,che prima non c'era… ..che furbata… ma comunque stavolta non ci casco come sl gods di questa'anno che quasi quasi per vedere i megadeth ci voleva il binocolo… faro' del tutto per aggiudicarmi un posto migliore del parterra 14 Sarà memorabile in quel posto. A questo punto l'unico rammarico e' la mancanza di Roland grapow, non me ne faccio una ragione. Poi sarebbe bello un supporter di lusso, affettivamente e affinamente parlando, tipo rage o edguy, ma va bene così 13 cvd. bene .... tutto alla grande come richiesta e prevendita allora 12 Esattamente come da me predetto all'inizio. Parterre significa "per terre", ossia per terra! Non credo proprio significhi anche prima fila di tribune. Ok, si preannuncia notte in tenda davanti al cancello 😁 11 Parterre ad Assago e' solo il campo calpestabile. I posti in tribuna anche quelli a ridosso del campo sono numerati e di fatto più costosi. Sicuramente sarà chiuso l'anello superiore....la piccionaia 10 Come previsto.. 9 Grazie Vandroy, in effetti mi aspetterei anche io così. Non sarebbe male. Proverò a chiedere al punto ticketone. 8 @Ciccio parterre credo che si intenda il campo è le file più vicine al campo prima che inizi la tribuna (almeno nel basket è cosi) .. Per quanto riguarda il cambio non ti so dare informazioni. Credo dovresti provare a chiedere dove hai comprato il biglietto 7 Va bene, meglio, ma parterre cosa vuol dire? Solo in campo? O campo e tribune basse (parterre di solito in stadi e palazzetti è questo...). Posso cambiarli con quelli di tribuna aggiungendo la differenza? Grazie a chi mi vorrà dare queste informazioni. 6 Questa e' una bella notizia....al forum ho visto gli iron maiden nel 99 ed e' la platea piu' adatta per questo grande evento,ci sono anche le tribune laterali in cui si vede tutto e alla grande....Io il biglietto lo avevo gia'comprato per l'alcatraz e quindi e' lo stesso per ll forum.... Non vedo l'ora di prendere parte a questa grande festa 5 Ottima scelta. Venerdì vado a prendere il biglietto, all'Alcatraz manco con i carabinieri sarei andato ma al forum grande festa Aiazzone 4 uao, prima volta degli Helloween in un palazzetto in Italia. I biglietti stanno vendendo molto bene e c'è una maggiore richiesta allora 3 Si lo è. Ha una fermata della metro linea verde apposita. Per gli orari ti consiglio di guardare il sito atm. 2 Risposta: si👍 1 Domanda: il forum è facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici? Anche al ritorno?