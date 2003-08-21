PLACE VENDOME: ascolta la titletrack del nuovo disco

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Radamanthis
Lunedì 13 Febbraio 2017, 22.47.40
2
Traccia molto bella, di qualità. Kiske mostruoso come sempre. Il disco l'ho già sentito in anteprima, molto AOR come prevedevo, qualità assoluta. Spero arriverà la recensione.
Franco 73
Lunedì 13 Febbraio 2017, 21.08.03
1
Ottimo brano, speriamo bene per il resto del disco. Kiske irraggiungibile !
RECENSIONI
80
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