      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Lionville
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/02/17
SONS OF REVOLUTION
Sons of Revolution

17/02/17
BENIGHTED
Necrobreed

17/02/17
HATE UNBOUND
Plague

17/02/17
KLONE
Unplugged

17/02/17
HYMN
Perish

17/02/17
JUNKYARD DRIVE
Sin & Tonic

17/02/17
MORD`A`STIGMATA
Hope

17/02/17
MORTA SKULD
Wounds Deeper than Time

17/02/17
CULTES DES GHOULES
Coven

17/02/17
WHITE DEATH
White Death

CONCERTI

15/02/17
THE BROWNING + GUESTS
EKIDNA - CARPI (MO)

16/02/17
NECRODEATH + RESUMED + BRAND NEW PUNCH + IN ALL SENSE + WOLFEAR
HADES LIVE MUSIC PUB - NAPOLI

16/02/17
THE BROWNING + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

17/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + INSANEHEAD
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

17/02/17
EXTREMA
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

17/02/17
DOYLE + HOLLYWOOD GROUPIES
LEGEND CLUB - MILANO

17/02/17
HIEROPHANT + LA CASTA + ISTMO
MOCAMBO - SANTERAMO IN COLLE (BA)

17/02/17
BLAZE OF SORROW + SVLFVR + AVOID OF LIGHT
BLOCCO MUSIC HALL - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

18/02/17
DESTRAGE + FALL OF MINERVA + SINATRAS + KOCISS
K2 MUSIC PLACE - VICENZA

18/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + NECROMORBID + INSANEHEAD
CYCLE - CALENZANO (FI)
LIONVILLE: guarda il nuovo video
15/02/2017 - 01:07 (13 letture)

RECENSIONI
82
ALTRE NOTIZIE
15/02/2017 - 01:07
LIONVILLE: guarda il nuovo video
27/01/2017 - 12:27
LIONVILLE: online il brano 'Show me the Love'
09/01/2017 - 16:59
LIONVILLE: nuovo brano ascoltabile in streaming
15/12/2016 - 19:50
LIONVILLE: ecco il video di 'I Will Wait'
01/12/2016 - 10:44
LIONVILLE: a febbraio il nuovo disco, ecco i dettagli
ULTIME NOTIZIE
15/02/2017 - 01:27
CHICKENFOOT: ecco il video di 'Divine Termination'
15/02/2017 - 01:21
GRUESOME (USA): a fine marzo un nuovo EP, ascolta la titletrack
15/02/2017 - 01:14
OBITUARY: online una traccia bonus
14/02/2017 - 22:53
INQUISITION: annunciate due date ad aprile
14/02/2017 - 18:39
THE SOUTHERN STORM FEST: ad aprile la seconda edizione con Onslaught ed altri
14/02/2017 - 18:32
HATE: nuovo album a maggio
14/02/2017 - 18:28
EDENBRIDGE: ecco il video di un nuovo brano
14/02/2017 - 18:25
TOKYO MOTOR FIST: nuovo brano online
14/02/2017 - 15:14
EXMORTUS: disponibile il video di ''For The Horde''
14/02/2017 - 15:10
DODECAHEDRON: in streaming un nuovo brano
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     