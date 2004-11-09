      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Il Flexi disc
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/02/17
SONS OF REVOLUTION
Sons of Revolution

17/02/17
BENIGHTED
Necrobreed

17/02/17
HATE UNBOUND
Plague

17/02/17
KLONE
Unplugged

17/02/17
HYMN
Perish

17/02/17
JUNKYARD DRIVE
Sin & Tonic

17/02/17
MORD`A`STIGMATA
Hope

17/02/17
MORTA SKULD
Wounds Deeper than Time

17/02/17
CULTES DES GHOULES
Coven

17/02/17
WHITE DEATH
White Death

CONCERTI

15/02/17
THE BROWNING + GUESTS
EKIDNA - CARPI (MO)

16/02/17
NECRODEATH + RESUMED + BRAND NEW PUNCH + IN ALL SENSE + WOLFEAR
HADES LIVE MUSIC PUB - NAPOLI

16/02/17
THE BROWNING + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

17/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + INSANEHEAD
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

17/02/17
EXTREMA
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

17/02/17
DOYLE + HOLLYWOOD GROUPIES
LEGEND CLUB - MILANO

17/02/17
HIEROPHANT + LA CASTA + ISTMO
MOCAMBO - SANTERAMO IN COLLE (BA)

17/02/17
BLAZE OF SORROW + SVLFVR + AVOID OF LIGHT
BLOCCO MUSIC HALL - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

18/02/17
DESTRAGE + FALL OF MINERVA + SINATRAS + KOCISS
K2 MUSIC PLACE - VICENZA

18/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + NECROMORBID + INSANEHEAD
CYCLE - CALENZANO (FI)
OBITUARY: online una traccia bonus
15/02/2017 - 01:14 (15 letture)

RECENSIONI
60
55
79
82
89
95
93
ARTICOLI
23/11/2016
Live Report
BATTLE OF THE BAYS EUROPEAN TOUR: OBITUARY + EXODUS + PRONG + KING PARROT
Zona Roveri Music Factory, Bologna (BO), 19/11/2016
05/01/2016
Intervista
OBITUARY
Still (Death)Crushing - Intervista a Donald Tardy
18/02/2015
Intervista
OBITUARY
Tatuato Nel Sangue - Intervista a Trevor Peres
29/01/2015
Live Report
OBITUARY + M-PIRE OF EVIL + DUST BOLT + ROTTING REPUGNANCY
Rock'N'Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 24/01/2015
23/07/2014
Live Report
OBITUARY + EYECONOCLAST + SOUTHERN DRINKSTRUCTION + MUTANT SAFARI
Traffic Club, Roma, 17/07/2014
13/12/2012
Live Report
OBITUARY + MACABRE
Honky Tonky, Milano, 08/12/2012
04/06/2012
Live Report
OBITUARY + ADIMIRON + CORPSEFUCKING ART ed altri
Blackout Rock Club, Roma, 02/06/2012
21/01/2008
Live Report
OBITUARY
Il concerto di Milano
29/09/2005
Intervista
OBITUARY
Parla John Tardy
09/11/2004
Articolo
OBITUARY
La biografia
 
ALTRE NOTIZIE
15/02/2017 - 01:14
OBITUARY: online una traccia bonus
06/02/2017 - 19:26
OBITUARY: guarda il lyric video del brano 'Turned to Stone'
18/01/2017 - 17:43
OBITUARY: ascolta il nuovo singolo
11/01/2017 - 17:18
OBITUARY: a marzo arriverà il decimo disco
03/12/2016 - 00:38
SUMMER BREEZE: dentro Obituary e Delain
20/10/2016 - 20:24
OBITUARY: tutto il nuovo EP in streaming
11/10/2016 - 11:23
OBITUARY: disponibile la versione live di 'Visions In My Head'
19/09/2016 - 18:50
OBITUARY: ascolta la versione live di 'Intoxicated' tratta dal nuovo singolo
24/08/2016 - 18:48
OBITUARY: ad ottobre un nuovo singolo
24/08/2016 - 12:56
EXODUS: in Italia insieme agli Obituary
ULTIME NOTIZIE
15/02/2017 - 01:27
CHICKENFOOT: ecco il video di 'Divine Termination'
15/02/2017 - 01:21
GRUESOME (USA): a fine marzo un nuovo EP, ascolta la titletrack
15/02/2017 - 01:07
LIONVILLE: guarda il nuovo video
14/02/2017 - 22:53
INQUISITION: annunciate due date ad aprile
14/02/2017 - 18:39
THE SOUTHERN STORM FEST: ad aprile la seconda edizione con Onslaught ed altri
14/02/2017 - 18:32
HATE: nuovo album a maggio
14/02/2017 - 18:28
EDENBRIDGE: ecco il video di un nuovo brano
14/02/2017 - 18:25
TOKYO MOTOR FIST: nuovo brano online
14/02/2017 - 15:14
EXMORTUS: disponibile il video di ''For The Horde''
14/02/2017 - 15:10
DODECAHEDRON: in streaming un nuovo brano
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     