THE DILLINGER ESCAPE PLAN: annullate anche le date italiane

Tra l'altro una cosa che non avevo notato, ma che ho visto bene sulle foto di Facebook, è che il camion ha tamponato il loro bus da dietro, solo che attaccato al bus c'era il solito trailer (il rimorchietto simile ai classici portascì) che molti si portano dietro dove vengono stivati gli strumenti musicali, gli ampli, il merchandise, ecc. Nelle foto infatti si notano il trailer accartocciato come una lattina, e tutte le scatole delle magliette, e tutti i loro bauli sparsi per la strada, quindi anche il danno economico credo che sia non di poco.