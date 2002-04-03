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16/02/17
NECRODEATH + RESUMED + BRAND NEW PUNCH + IN ALL SENSE + WOLFEAR
HADES LIVE MUSIC PUB - NAPOLI

16/02/17
THE BROWNING + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

17/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + INSANEHEAD
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

17/02/17
EXTREMA
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

17/02/17
DOYLE + HOLLYWOOD GROUPIES
LEGEND CLUB - MILANO

17/02/17
HIEROPHANT + LA CASTA + ISTMO
MOCAMBO - SANTERAMO IN COLLE (BA)

17/02/17
BLAZE OF SORROW + SVLFVR + AVOID OF LIGHT
BLOCCO MUSIC HALL - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

18/02/17
DESTRAGE + FALL OF MINERVA + SINATRAS + KOCISS
K2 MUSIC PLACE - VICENZA

18/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + NECROMORBID + INSANEHEAD
CYCLE - CALENZANO (FI)

18/02/17
DOYLE + HOLLYWOOD GROUPIES
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
VI: a fine marzo la ristampa del primo EP
16/02/2017 - 00:57 (4 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
05/01/2017
Articolo
IL VINILE
Il morto è ritornato dal suo funerale
31/12/2016
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 24 - Iron Maiden, Rhapsody, Jorn, Exodus, Nasty Savage and many others
01/11/2016
Live Report
ENSLAVED + NE OBLIVISCARIS + OCEANS OF SLUMBER
Traffic Live Club, Roma, 27/10/2016
29/10/2016
Live Report
VENOM INC. + VITAL REMAINS + MORTUARY DRAPE
Brancaleone, Roma, 22/10/2016
06/10/2016
Intervista
VICIOUS RUMORS
Never Back Down
30/09/2016
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 23 - Baroness, Godsmack, Volbeat, Ensiferum, Five Finger Death Punch, Sick of it All, Darkthrone, HammerFall e varia umanità.
02/07/2016
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 22 - Def Leppard, Megadeth, Circle II Circle, Iron Maiden, Discharge and many more...
03/05/2016
Live Report
CANNIBAL CORPSE + KRISIUN + HIDEOUS DIVINITY
Alcatraz, Milano, 01/05/2016
13/04/2016
Live Report
UDO + ANVIL
Circolo Colony, Brescia (BS), 09/04/2016
30/03/2016
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 21 - Rainbow, Venom, Van Halen, Megadeth, Grave Digger e...
02/01/2016
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 20 - Savage Grace, Mekong Delta, Halestorm, Domine, Ron Jarzombek, Tad Morose, English Dogs e...
08/11/2015
Live Report
CRADLE OF FILTH + NE OBLIVISCARIS + CADAVERIA
New Age Club, Roncade (TV), 04/11/2015
03/10/2015
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 19 - Iron Maiden, Grave Digger, Domine, Amassado, Sleepy Hollow, Marillion...
21/09/2015
Live Report
DAVID GILMOUR
Ippodromo del Visarno, Firenze (FI), 15/09/2015
22/07/2015
Live Report
DEVIN TOWNSEND PROJECT
Rockplanet, Pinarella di Cervia (RA), 17/07/2015
14/07/2015
Live Report
AC/DC + VINTAGE TROUBLE
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola (BO), 09/07/2015
12/07/2015
Intervista
CIVIL WAR
Di nuovo sul campo di battaglia
30/06/2015
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 18 - Morgana Lefay, Axxis, Uli Jon Roth, White Skull, Aborted Fetus e poi...
27/06/2015
Intervista
KISKE/SOMERVILLE
Siamo attori su un palcoscenico
30/05/2015
Intervista
VIRGIN STEELE
David DeFeis alla scoperta dei suoi demoni
08/04/2015
Articolo
THE INVISIBLE MAN
Diaries 1991 - 1997: la recensione
04/04/2015
Articolo
COOKING WITH THE DEVIL
Come stringere un piatto col diavolo. Ovvero: i vincitori del concorso di cucina
28/03/2015
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 17 - Gama Bomb, Chastain, Battleaxe, Omen, Pink Cream 69....
14/03/2015
Live Report
DEVIN TOWNSEND PROJECT + PERIPHERY + SHINING
Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI), 08/03/2015
20/02/2015
Live Report
A ROTTEN BRUTAL NIGHT: HIDEOUS DIVINITY + MODUS DELICTI + MINDFUL OF PRIPYAT + CARNALITY
Blue Rose Saloon, Bresso, 15/02/2015
29/01/2015
Live Report
OBITUARY + M-PIRE OF EVIL + DUST BOLT + ROTTING REPUGNANCY
Rock'N'Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 24/01/2015
08/01/2015
Live Report
EVIL THRASHING NIGHT
Chakra Lounge Spiritual Taste, Catania, 03/01/2014
27/12/2014
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 16 - Place Vendome, Stryper, Helstar, Shrapnel, Solefald e..
26/12/2014
Live Report
NIGHT OF THE SPEED DEMONS VII - Ratos De Porao + Yacopsae + Cripple Bastards + EU`s Arse
HonkyTonky 19/12/2014, Seregno (MI)
26/11/2014
Live Report
LACUNA COIL + MOTIONLESS IN WHITE + DEVILMENT
New Age Club, Roncade (TV), 21/11/2014
25/10/2014
Live Report
SAINT VITUS + ORANGE GOBLIN
Init Club, Roma, 19/10/2014
23/09/2014
Live Report
HIDEOUS DIVINITY + SYNODIK
L'Angelo Azzurro, Genova - 18/09/2014
15/09/2014
Intervista
DEVIN TOWNSEND
A tu per tu col genio
13/09/2014
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 15 - Mercyful Fate, Omen, Exxplorer, Shah, HammerFall, Y&T.....
16/08/2014
Live Report
DEVIN TOWNSEND + SHINING
Rock Planet, Pinarella di Cervia (RA), 11/08/14
09/06/2014
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 14 - Rainbow, Pretty Maids, Jorn, Trouble, Raven, Iron Maiden.....
04/05/2014
Live Report
TAAKE + DEWFALL + VIDHARR + BLIND HORIZON
Traffic Club, Roma, 29/04/2014
22/04/2014
Live Report
DARK LUNACY + BLACK THERAPY + BLACK MOTEL SIX + OBLYVION
Traffic Club Roma, 19/04/2013
11/04/2014
Intervista
EVIL NEVER DIES
Ritratti sulfurei
05/04/2014
Live Report
GORGOROTH + VITAL REMAINS
Factory, Milano, 30/03/14
09/03/2014
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 13 - Scorpions, Oliva, Bon Jovi, Megadeth, Grinder e...
11/02/2014
Live Report
TURISAS + STARKILL + OBLYVION
Zona Roveri, Bologna, 07/02/2014
03/02/2014
Intervista
NASHVILLE PUSSY
Aumenta il dosaggio!!!!
29/01/2014
Live Report
KYLESA + SIERRA + JAGGED VISION
Lo-Fi, Milano, 25/01/2014
18/12/2013
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 12 - Ayreon, Heretic, Hellion, Icon, Vendetta e.....
28/11/2013
Live Report
INCANTATION + RAGNAROK + SURVIVE + BASTARD SAINTS
Circolo Colony, Brescia, 23/11/2013
17/10/2013
Live Report
FATES WARNING + DIVIDE MULTITUDE + MASTER EXPERIENCE
Colony, Brescia, 13/10/2013
27/08/2013
Live Report
NAPALM DEATH + BOLOGNA VIOLENTA
Festa di Radio Onda d'Urto, Brescia, 22/08/2013
25/08/2013
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 11 - Royal Hunt, Paradox, Saigon Kick, Malice e......
17/08/2013
Intervista
ANVIL
Alla deriva a bordo di un'incudine
16/05/2013
Articolo
ALVIN LEE
Non biografia di un guitar hero, sulla strada della libertà
07/05/2013
Intervista
CHROME DIVISION
Rock, Sesso e… Dario Argento
23/04/2013
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 10 - Dust, The Parlor Mob, Heritage, Abattoir, Clientelle, Graveyard ed altre strane genti.
19/03/2013
Live Report
TRANSMISSIONS VI: ÆTHENOR + STIAN WESTERHUS & SIDSEL
Artificerie Almagià, Ravenna, 15/03/2013
02/03/2013
Live Report
CANNIBAL CORPSE + DEVILDRIVER + THE BLACK DAHLIA MURDER + HOUR OF PENANCE
Alcatraz, Milano, 26/02/2013
22/01/2013
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 9 - Corpus, Voivod, Benedictum, Arwen, Isengard, Watchtower e tanti altri
27/12/2012
Live Report
INQUISITION + VIDHARR + SPECTRAL FOREST
Closer Club, Roma, 21/12/2012
05/12/2012
Live Report
FEAR FACTORY + DEVIN TOWNSEND PROJECT + DUNDERBEIST
Magazzini Generali, Milano, 25/11/2012
01/12/2012
Intervista
VISION DIVINE
Internet e la passione per la musica
21/11/2012
Live Report
VISION DIVINE + METATRONE + DALIA NERA
Rassegna Metal Maniacs, Vol. II - Barbara Disco Lab (CT), 17/11/2012
27/10/2012
Articolo
RANDY - VITA E MORTE DI RANDY RHOADS
La Recensione
08/10/2012
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 8 - Baton Rouge, Crisis, Endovein, Primal Scream, Vektor, Mad Poltergeist ed altro ancora...
26/09/2012
Intervista
VISION DIVINE
Tra Cecco Angiolieri e le stelle....
16/09/2012
Intervista
KIVIMETSÄN DRUIDI
Extreme fantasy metal
13/09/2012
Intervista
VINTERBLOT
Dalla Puglia con furore!
15/07/2012
Live Report
NAPALM DEATH + ORANGE MAN THEORY + BOLOGNA VIOLENTA + GALERA
Gods of Grind, Traffic Club, Roma, 25/06/2012
06/07/2012
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 7 - Dark Age, Liege Lord, Marshall Law, Vanir, Waylander e molti altri ancora....
20/05/2012
Intervista
EVIL NEVER DIES
Parla il chitarrista Fabio Di Tullio
12/05/2012
Intervista
KILL DEVIL HILL
Parla Vinny Appice
27/03/2012
Live Report
OBSCURA + SPAWN OF POSSESSION + GOROD + EXIVIOUS + 26THOUSANDYEARS
Blogos, Casalecchio di Reno (BO), 25/03/2012
20/03/2012
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 6 - Oz, Dust, Lamb Of God, Deftones, Draugr, Suidakra ed altri ancora...
05/03/2012
Intervista
MPIRE OF EVIL
La resurrezione dell'Impero
07/02/2012
Live Report
NASHVILLE PUSSY
Vicenza/Roma, People Club/Init, 03-04/02/2012
20/01/2012
Live Report
MACHINE HEAD + BRING ME THE HORIZON + DEVILDRIVER + DARKEST HOUR
Alcatraz, Milano, 13/11/2011
10/01/2012
Intervista
VIRGIN STEELE
Stay well and remain forever... invictus!
31/12/2011
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 5 - Oral, Kurnalcool, Believer, Drapsnatt e molti altri ancora...
07/10/2011
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 4 - Samson, Avenger, Laaz Rockit, Nuclear Assault, The Darkness...
19/08/2011
Live Report
VIADANA OPEN AIR
Arena Spettacoli, Viadana (MN) 13/08/2011
27/06/2011
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 3 - Ill NIno, Budgie, Warhorse, Nuclear Assault, Vio-Lence e molti altri...
30/04/2011
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 2 - Balrog, Death Mechanism, Hatred, Fozzy, Living Death e molto altro...
10/04/2011
Articolo
DAVID BOWIE
A New Carrier In A New Town
05/03/2011
Live Report
RHAPSODY OF FIRE + VISIONS OF ATLANTIS + VEXILLUM
Roma/Milano, Atlantico/Alcatraz, 26-28/02/2011
23/02/2011
Live Report
TYGERS OF PAN TANG + RAIN + DEVIL'S MOJITO
Viper Theatre, Firenze, 20/02/2011
21/11/2010
Articolo
JONATHAN DAVIS
Il poeta del dolore e della rabbia
03/11/2010
Intervista
PRIMEVIL
Il ritorno dei cavalieri oscuri
23/10/2010
Intervista
VIRGIN STEELE
La nera luce di DeFeis
09/10/2010
Intervista
TOMMY VITALY
La quiete dopo la tempesta
29/09/2010
Articolo
PARENTAL ADVISORY: EXPLICIT LYRICS
La nascita, lo sviluppo e la fine
27/08/2010
Articolo
JAPANESE VISUAL-KEI SCENE
# 3 - Dal 2000 in poi
31/07/2010
Articolo
I VIDEO DEL MESE
# 12 - Luglio 2010
27/06/2010
Articolo
I VIDEO DEL MESE
# 11 - Giugno 2010
24/06/2010
Articolo
JAPANESE VISUAL-KEI SCENE
# 2 – La “second wave”
30/05/2010
Articolo
I VIDEO DEL MESE
# 10 - Maggio 2010
03/05/2010
Articolo
JAPANESE VISUAL-KEI SCENE
# 1 - La nascita e la prima ondata
01/04/2010
Articolo
I VIDEO DEL MESE
# 9 - Marzo 2010
24/03/2010
Intervista
IVAN MIHALJEVIC
To Shred Or Not To Shred?
07/03/2010
Live Report
VIRGIN STEELE + CLAIRVOYANTS
L'era dell'acciaio e dei chiaroveggienti
26/02/2010
Articolo
I VIDEO DEL MESE
# 8 - Febbraio 2010
29/01/2010
Articolo
I VIDEO DEL MESE
# 7 - Gennaio 2010
27/12/2009
Articolo
I VIDEO DEL MESE
# 6 - Dicembre 2009
29/11/2009
Articolo
I VIDEO DEL MESE
# 5 - Novembre 2009
25/10/2009
Articolo
I VIDEO DEL MESE
# 4 - Ottobre 2009, Parte II
11/10/2009
Articolo
I VIDEO DEL MESE
# 3 - Ottobre 2009, Parte I
28/09/2009
Articolo
IL VINILE
Funerale senza il morto
27/09/2009
Articolo
I VIDEO DEL MESE
# 2 - Settembre 2009, Parte II
13/09/2009
Articolo
I VIDEO DEL MESE
# 1 - Settembre 2009, Parte I
03/08/2009
Intervista
SAVIOR FROM ANGER
Thrash 'Til Death
20/07/2009
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 1 - Dai Rush a Satriani, passando per Sepultura, Sentenced e tanti altri...
12/04/2009
Intervista
VISION DIVINE
Parla Olaf Thorsen
26/02/2009
Intervista
OBLIVION999
Parla la band
19/11/2008
Intervista
PAVIC
Parla Marko Pavic
26/05/2008
Articolo
GIOVANNI ALLEVI
La musica in testa
10/03/2008
Live Report
MEGADETH + EVILE
Palasport, Pordenone, 05/03/2008
25/01/2008
Intervista
TRIVIUM
Parla Travis Smith
10/07/07
Intervista
FRANCESCO JOVINO
Vita da drummer
04/06/07
Intervista
IRON SAVIOR
Parla Piet
05/06/2006
Live Report
BACKYARD BABIES + SUPAGROUP + TRASHLIGHT VISION
Lo show di Milano
07/03/2006
Intervista
VICIOUS RUMORS
Parla Geoff Thorpe
02/01/2006
Intervista
DEVIN TOWNSEND
Si racconta a Metallized
27/08/2004
Intervista
ENVIDHIA
Parla la band
05/04/2003
Intervista
ROOM WITH A VIEW
Parlano Francesco Grasso e Alessandro Mita
 
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16/02/2017 - 00:57
VI: a fine marzo la ristampa del primo EP
15/02/2017 - 23:43
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HELL ON: guarda il nuovo video
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GOTTHARD: Hena Habegger lascia il tour per motivi di salute
13/02/2017 - 11:00
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DISTILLATOR: a maggio il secondo disco
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SAILLE: disponibile il nuovo lyric video
15/02/2017 - 18:19
FUNERALIUM: online un teaser del nuovo album
15/02/2017 - 18:19
UNRULY CHILD: nuovo singolo online
15/02/2017 - 17:54
PYRIPHLEGETON: annunciato un nuovo album
15/02/2017 - 14:53
COLONY OPEN AIR: aggiunti gli Exciter e i Nordjevel
15/02/2017 - 13:38
THE DILLINGER ESCAPE PLAN: annullate anche le date italiane
15/02/2017 - 12:06
MILADY METAL FEST: a maggio arriva il festival dedicato alle voci femminili
 
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