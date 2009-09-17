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17/02/17
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MOCAMBO - SANTERAMO IN COLLE (BA)

17/02/17
BLAZE OF SORROW + SVLFVR + AVOID OF LIGHT
BLOCCO MUSIC HALL - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

18/02/17
DESTRAGE + FALL OF MINERVA + SINATRAS + KOCISS
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18/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + NECROMORBID + INSANEHEAD
CYCLE - CALENZANO (FI)

18/02/17
DOYLE + HOLLYWOOD GROUPIES
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
HOUSE OF LORDS: nuovo brano disponibile
16/02/2017 - 18:15 (63 letture)

Joe91
Giovedì 16 Febbraio 2017, 21.47.40
2
canzone bellissima
Vittorio
Giovedì 16 Febbraio 2017, 18.28.36
1
Potevate aggiungere "con la partecipazione come ospite speciale di Michele Luppi"
RECENSIONI
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