LINKIN PARK: disponibile il nuovo singolo

17/02/2017 - 11:27 (105 letture)



"Er Trucido" 8 La differenza tra il pop di A Thousand Suns e questo pezzo è che lì era ragionato, questo invece è uno standard che sembra scritto in cinque minuti tra musica e testo... Se invece dovesse essere solo un singolo e il resto sullo stile di ATS (il loro migliore per me) ben venga, ma per ora che schifo 7 Non ho mai provato alcun interesse per la musica di questo gruppo ma trovo che certi giudizi perentori siano quantomeno discutibili... 6 LoL..Dai non si riesce neanche a commentare..La canzone n.1 e n.7 descrivono bene la loro attuale situazione musicale.. 5 controllo se funziona il player e basta, sinceramente non mi sono mai interessati e non so manco cosa suonino ora Ragazzi, io non li ascolto neanchecontrollo se funziona il player e basta, sinceramente non mi sono mai interessati e non so manco cosa suonino ora 4 Perché ogni tanto spunta il solito radical chic che definisce i loro pezzi di "buon (?!?!) gusto artistico". Distinguiamo il "gusto" dal "trend", per cortesia. Questi l'unico buon gusto che hanno è quello per le cifre a 6 zeri e in questo sito non dovrebbero essere neppure nominati. Recensirli significa far loro un ulteriore favore, soprattutto nei confronti di chi, per 40 anni (vedi AC/DC) è rimasto coerente a un credo vendendo tuttavia milioni e milioni e milioni di copie, o i Deftones, o...mi fermo qui. 3 Il guaio è che li hanno messi headliners all'hellfest. 2 Che robaccia 1 Bel pezzo. lo vedrei bene sul prossimo disco di Lady Gaga o Miley Cyrus appunto. Mi chiedo come mai sti qui vengano ancora recensiti su questo sito visto che ormai siamo sulle lande dell'electro pop più commerciale (senza offese eh, hanno intrapreso la loro strada musicale, ma qui il sito mi pare si chiami Metallized).