      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

17/02/17
BENIGHTED
Necrobreed

17/02/17
HATE UNBOUND
Plague

17/02/17
KLONE
Unplugged

17/02/17
HYMN
Perish

17/02/17
JUNKYARD DRIVE
Sin & Tonic

17/02/17
MORD`A`STIGMATA
Hope

17/02/17
MORTA SKULD
Wounds Deeper than Time

17/02/17
WHITE DEATH
White Death

17/02/17
CULTES DES GHOULES
Coven

18/02/17
NECROSHINE
Dechristianrites

CONCERTI

17/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + INSANEHEAD
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

17/02/17
EXTREMA
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

17/02/17
DOYLE + HOLLYWOOD GROUPIES
LEGEND CLUB - MILANO

17/02/17
HIEROPHANT + LA CASTA + ISTMO
MOCAMBO - SANTERAMO IN COLLE (BA)

17/02/17
BLAZE OF SORROW + SVLFVR + AVOID OF LIGHT
BLOCCO MUSIC HALL - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

18/02/17
DESTRAGE + FALL OF MINERVA + SINATRAS + KOCISS
K2 MUSIC PLACE - VICENZA

18/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + NECROMORBID + INSANEHEAD
CYCLE - CALENZANO (FI)

18/02/17
DOYLE + HOLLYWOOD GROUPIES
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

18/02/17
HOUR OF PENANCE + ULVEDHARR + SCREAM 3 DAYS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

18/02/17
RAIN + SEXPERIENCE
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
IMMOLATION: online il nuovo lyric video
17/02/2017 - 12:18 (52 letture)

Doom
Venerdì 17 Febbraio 2017, 14.34.22
2
Il pezzo precedente era una bomba...Come gia' detto aspetto con molta fiducia sia questo che quello dei Memoriam da "mamma" nuclear blast.
lisablack
Venerdì 17 Febbraio 2017, 13.06.40
1
Forse la mia death metal band preferita..fantastici, li adoro. Lo compro x forza!!
RECENSIONI
79
80
77
92
85
88
92
ARTICOLI
20/05/2016
Live Report
MARDUK + IMMOLATION + ORIGIN
Circolo Colony, Brescia, 17/05/2016
19/02/2014
Live Report
IMMOLATION + BROKEN HOPE
CIRCOLO COLONY, BRESCIA (BS) - 14/02/14
 
ALTRE NOTIZIE
17/02/2017 - 12:18
IMMOLATION: online il nuovo lyric video
15/12/2016 - 16:10
IMMOLATION: a febbraio arriva ''Atonement'', ascolta ''Destructive Currents''
15/02/2016 - 16:11
MARDUK: in Italia con Immolation e Origin
06/02/2014 - 18:15
IMMOLATION: tutti i dettagli sulla data del Cycle
25/12/2013 - 11:28
IMMOLATION: aggiunta una data a Roma con i Broken Hope (UPDATE!)
16/12/2013 - 18:43
IMMOLATION: una data a Brescia con i Broken Hope
08/05/2013 - 17:50
IMMOLATION: ascolta tutto il nuovo album
25/04/2013 - 20:54
IMMOLATION: guarda il lyric video di un nuovo brano
19/04/2013 - 22:11
IMMOLATION: disponibile il secondo trailer di 'Kingdom Of Conspiracy'
08/04/2013 - 20:38
IMMOLATION: ascolta in esclusiva un nuovo brano
ULTIME NOTIZIE
17/02/2017 - 13:34
LABYRINTH: annunciato il nuovo album
17/02/2017 - 13:22
DIMMU BORGIR: disponibile un primo estratto dal nuovo doppio DVD
17/02/2017 - 12:24
AVELION: i dettagli e l'anteprima del nuovo album 'Illusion of Transparency'
17/02/2017 - 12:15
HATE UNBOUND: il video di 'I, Martyr'
17/02/2017 - 12:00
MYTHRA: nuovo brano ascoltabile in streaming
17/02/2017 - 11:44
ANTHRAX: meet & greet durante la data di Milano
17/02/2017 - 11:54
FARSOT: ecco i dettagli del terzo disco
17/02/2017 - 11:44
COLONY OPEN AIR: aggiunti i Wintersun
17/02/2017 - 11:27
EKPYROSIS: il release party il 24 marzo a Parma
17/02/2017 - 11:27
LINKIN PARK: disponibile il nuovo singolo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     