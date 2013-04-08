IMMOLATION: online il nuovo lyric video

17/02/17
BENIGHTED
Necrobreed
17/02/17
HATE UNBOUND
Plague
17/02/17
KLONE
Unplugged
17/02/17
HYMN
Perish
17/02/17
JUNKYARD DRIVE
Sin & Tonic
17/02/17
MORD`A`STIGMATA
Hope
17/02/17
MORTA SKULD
Wounds Deeper than Time
17/02/17
WHITE DEATH
White Death
17/02/17
CULTES DES GHOULES
Coven
18/02/17
NECROSHINE
Dechristianrites
17/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + INSANEHEAD
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
17/02/17
EXTREMA
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
17/02/17
DOYLE + HOLLYWOOD GROUPIES
LEGEND CLUB - MILANO
17/02/17
HIEROPHANT + LA CASTA + ISTMO
MOCAMBO - SANTERAMO IN COLLE (BA)
17/02/17
BLAZE OF SORROW + SVLFVR + AVOID OF LIGHT
BLOCCO MUSIC HALL - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
18/02/17
DESTRAGE + FALL OF MINERVA + SINATRAS + KOCISS
K2 MUSIC PLACE - VICENZA
18/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + NECROMORBID + INSANEHEAD
CYCLE - CALENZANO (FI)
18/02/17
DOYLE + HOLLYWOOD GROUPIES
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
18/02/17
HOUR OF PENANCE + ULVEDHARR + SCREAM 3 DAYS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
18/02/17
RAIN + SEXPERIENCE
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)