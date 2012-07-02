DESECRATE: online il video di 'Nevermore'

20/02/17
JENNER
To Live Is To Suffer
20/02/17
MIDNIGHT
Shox of Violence
20/02/17
IN THOUSAND LAKES
Age of Decay
20/02/17
MARCHE FUNEBRE
Into the Arms of Darkness
24/02/17
BORN OF OSIRIS
The Eternal Reign
24/02/17
TOKYO MOTOR FIST
Tokyo Motor Fist
24/02/17
THE PARASITE SYNDICATE
The Parasite Syndicate
24/02/17
SUICIDE SILENCE
Suicide Silence
24/02/17
FJOERGYN
Lvciferes
24/02/17
BATHSHEBA
Servus
19/02/17
EXTREMA
AFTERLIFE - PERUGIA
19/02/17
DOYLE + HOLLYWOOD GROUPIES
TRAFFIC CLUB - ROMA
19/02/17
ARCANA OPERA + PEOPLES FEAR + GAVRILO PRINCIP
ECLIPSE LIVE - PIOVE DI SACCO (PD)
21/02/17
KREATOR + SEPULTURA + SOILWORK + ABORTED
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
23/02/17
MALIGNANCY + CARNIVOR DIPROSOPUS + NADER SADEK + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
23/02/17
TEMPERANCE + OVERTURES + AFTERLIFE SYMPHONY
CENTRO GIOVANI - GORIZIA
24/02/17
NODE
ROCK LEGEND PUB - SAN VITTORE OLONA (VA)
24/02/17
NOCTIFER + URNAA + GRIMWALD
JEM MUSIC CLUB - TORINO
24/02/17
STONEDRIFT + PRIMITIVE MULE
GGIOVANE CORTE LIVE - SABBIONETA (MN)
24/02/17
ESSENZA + MACARIA
BARRAOTTANTAQUATTRO - NOCIGLIA (LE)