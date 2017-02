BODY COUNT: nuovo album a fine marzo, ecco il video di 'No Lives Matter'

Anna Rosa "annie" Lupo 5 Che mito Ice T.. L'original gangster per eccellenza. Ho bei ricordi del primo album...Poi pero' dal secondo in poi non mi hanno piu convinto. Chiaramente BodyCount is in t'ha House....e Copkiller! \m/ 4 Se è per questo esiste anche quello a 2 e lo suona Stig Pedersen dei D.A.D. 3 Hai contato bene, lo usa anche Steve di Giorgio 2 ...perdonate l'ignoranza - non sono un musicista - ma... esiste il basso a 3! corde od ho contato male io??? 1 grandi, questo si che è black metal