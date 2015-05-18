AMIENSUS: svelato l'artwork del nuovo EP

24/02/17
STEEL PANTHER
Lower The Bar
24/02/17
SUICIDE SILENCE
Suicide Silence
24/02/17
FJOERGYN
Lvciferes
24/02/17
BATHSHEBA
Servus
24/02/17
STRIKER
Striker
24/02/17
BORN OF OSIRIS
The Eternal Reign
24/02/17
TOKYO MOTOR FIST
Tokyo Motor Fist
24/02/17
MIKE TRAMP
Maybe Tomorrow
24/02/17
LETHE
The First Corpse On The Moon
24/02/17
KING WOMAN
Created In The Image Of Suffering
21/02/17
KREATOR + SEPULTURA + SOILWORK + ABORTED
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
23/02/17
MALIGNANCY + CARNIVOR DIPROSOPUS + NADER SADEK + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
23/02/17
TEMPERANCE + OVERTURES + AFTERLIFE SYMPHONY
CENTRO GIOVANI - GORIZIA
24/02/17
NODE
ROCK LEGEND PUB - SAN VITTORE OLONA (VA)
24/02/17
NOCTIFER + URNAA + GRIMWALD
JEM MUSIC CLUB - TORINO
24/02/17
STONEDRIFT + PRIMITIVE MULE
GGIOVANE CORTE LIVE - SABBIONETA (MN)
24/02/17
ESSENZA + MACARIA
BARRAOTTANTAQUATTRO - NOCIGLIA (LE)
24/02/17
RUSSELL ALLEN
GARAGESOUND - BARI
24/02/17
DECLAPIDE + JOHN PALMUTE
SHABBA CLUB - CANTU' (CO)
25/02/17
DEATHLESS LEGACY + REGARDLESS OF ME + BEYOND THE FALLEN
TRAFFIC CLUB - ROMA