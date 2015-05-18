      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
L'artwork dell'Ep
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/02/17
STEEL PANTHER
Lower The Bar

24/02/17
SUICIDE SILENCE
Suicide Silence

24/02/17
FJOERGYN
Lvciferes

24/02/17
BATHSHEBA
Servus

24/02/17
STRIKER
Striker

24/02/17
BORN OF OSIRIS
The Eternal Reign

24/02/17
TOKYO MOTOR FIST
Tokyo Motor Fist

24/02/17
MIKE TRAMP
Maybe Tomorrow

24/02/17
LETHE
The First Corpse On The Moon

24/02/17
KING WOMAN
Created In The Image Of Suffering

CONCERTI

21/02/17
KREATOR + SEPULTURA + SOILWORK + ABORTED
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

23/02/17
MALIGNANCY + CARNIVOR DIPROSOPUS + NADER SADEK + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

23/02/17
TEMPERANCE + OVERTURES + AFTERLIFE SYMPHONY
CENTRO GIOVANI - GORIZIA

24/02/17
NODE
ROCK LEGEND PUB - SAN VITTORE OLONA (VA)

24/02/17
NOCTIFER + URNAA + GRIMWALD
JEM MUSIC CLUB - TORINO

24/02/17
STONEDRIFT + PRIMITIVE MULE
GGIOVANE CORTE LIVE - SABBIONETA (MN)

24/02/17
ESSENZA + MACARIA
BARRAOTTANTAQUATTRO - NOCIGLIA (LE)

24/02/17
RUSSELL ALLEN
GARAGESOUND - BARI

24/02/17
DECLAPIDE + JOHN PALMUTE
SHABBA CLUB - CANTU' (CO)

25/02/17
DEATHLESS LEGACY + REGARDLESS OF ME + BEYOND THE FALLEN
TRAFFIC CLUB - ROMA
AMIENSUS: svelato l'artwork del nuovo EP
20/02/2017 - 21:34 (27 letture)

ALTRE NOTIZIE
20/02/2017 - 21:34
AMIENSUS: svelato l'artwork del nuovo EP
15/02/2017 - 11:30
AMIENSUS: ecco la data di uscita del nuovo EP
19/05/2016 - 10:11
AMIENSUS: nel roster di Apathia Records
18/05/2015 - 11:03
AMIENSUS: i dettagli di 'Ascension' e un brano estratto
ULTIME NOTIZIE
20/02/2017 - 21:27
AFTERBIRTH: firmano per la Unique Leader Records
20/02/2017 - 20:10
TREMONTI: nuovo album previsto per il 2018
20/02/2017 - 20:03
DRACULA: primi dettagli sul nuovo disco del gruppo di Trond Holter
20/02/2017 - 18:53
DOOM OVER BRIXIA: annunciati tutti i dettagli dell'evento
20/02/2017 - 18:31
BATTLE BEAST: ecco il video di 'Bringer Of Pain'
20/02/2017 - 18:24
NIGHTBRINGER: disponibile un nuovo brano
20/02/2017 - 14:50
DISSONANCE FESTIVAL: a luglio la quarta edizione, annunciati i Northlane
20/02/2017 - 14:39
NOTHING LEFT: firmano per la Facedown Records, ad aprile il debutto
20/02/2017 - 14:30
FJOERGYN: disponibile un nuovo videoclip
20/02/2017 - 14:23
ELECTRIC AGE: tutto il nuovo album ascoltabile in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     