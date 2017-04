DIMMU BORGIR: disponibile un altro brano dal DVD live

21/04/2017 - 17:45 (278 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 9 Altro bell'estratto da un buon live 8 Hanno commesso l'errore capitale di fare successo dopo tanta gavetta e soprattutto bei dischi. Chi si ferma ai primi dischi mi fa l'effetto di certi anziani delle mie parti che pensano che in Germania ci siano ancora le croci uncinate appese alle finestre 7 Evidentemente mi sono perso qualcosa...cosa hanno fatto i DB per meritare tanto disprezzo? 6 Per certi versi affascinante. Ma non so cosa darei per sapere cosa hanno realmente pensato gli orchestrali e il coro. 5 praticamente l'abbiamo visto gratis ad anteprime.. 4 Ahahahahahahahahah vai con le cazzate 3 Veramente penosi... morti dopo stormblast 2 infatti, come pagliacci non li batte nessuno 1 non saranno trve e grim ma non ce n'è per nessuno