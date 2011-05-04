WARRANT: ascolta un nuovo brano

23/04/17
TREAT
The Road More or Less Traveled – Live in Milano
24/04/17
MORTE INCANDESCENTE / ILLUM ADORA
Remnants of a Flaming Past
24/04/17
MORBID FLESH
Rites of the Mangled
25/04/17
WOLFKHAN
Cyber Necro Spirituals
25/04/17
X JAPAN
We Are X (DVD)
28/04/17
PRIME CREATION
Prime Creation
28/04/17
DEGRADEAD
Live At Wacken
28/04/17
CULT OF EIBON
Lycan Twilight Sorcery
28/04/17
JON LORD
Windows [edizione ristampata]
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WOLFPAKK
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ELYON CLUB - ROZZANO (MI)
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IMPERIUM DEKADENZ
DAEVACIAN - BRUINO (TO)
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22/04/17
DEREK RODDY
REBEL`S MICROBREWERY - ROMA
22/04/17
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23/04/17
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23/04/17
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TRAFFIC CLUB - ROMA
23/04/17
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HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO