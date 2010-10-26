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23/04/17
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HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO
REX BROWN: a luglio il suo disco solista, ecco i dettagli ed un brano
22/04/2017 - 11:16 (71 letture)

lux chaos
Sabato 22 Aprile 2017, 12.34.09
1
Un riff mai sentito ...però il pezzo non è malaccio dai, si fa ascoltare, assolutamente niente da ricordare ma ci sta
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