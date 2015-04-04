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CUT UP: disponibile un nuovo video
27/04/2017 - 17:50 (74 letture)

Doom
Giovedì 27 Aprile 2017, 20.09.29
3
@Lambru, prova pure l'ultimo Firespawn...che legnata. Due signori album!
LAMBRUSCORE
Giovedì 27 Aprile 2017, 19.13.24
2
Per me è già il disco Death dell'anno.
Doom
Giovedì 27 Aprile 2017, 18.55.18
1
Gran bell'album hanno tirato fuori! Lisa con questi vai sul sicuro!
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